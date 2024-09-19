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Верховная рада сняла Безуглую с должности замглавы оборонного комитета

Ведомости

Рада сняла депутата Марьяну Безуглую с поста замглавы парламентского комитета по обороне, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк.

«Парламент уволил Марьяну Безуглую с позиции заместителя комитета по вопросам обороны и даже члена комитета», – написал Железняк.

До этого депутат неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ, жалуясь на то, что украинская армия столкнулась с серьезными проблемами из-за того, что ею командуют «старые генералы», которые принимают неверные, на ее взгляд, решения. В частности, она обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в готовности к капитуляции. 17 сентября Безуглая в соцсетях сообщила, что написала заявление об уходе и попросила перевести ее в комитет по внешним связям.

17 июля Безуглая вышла из состава правящей партии «Слуга народа» по собственному заявлению. Безуглую внесли в базу «Миротворец» 16 июня. На сайте указано, что она осуществляла «осознанные публичные действия, направленные на дискредитацию органов государственной власти и управления Украины, Вооруженных сил Украины», «раскол гражданского общества в Украине» и «сознательное распространяет информацию, содержащую государственную тайну». Безуглую также сняли с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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