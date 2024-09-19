Верховная рада сняла Безуглую с должности замглавы оборонного комитета
Рада сняла депутата Марьяну Безуглую с поста замглавы парламентского комитета по обороне, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк.
«Парламент уволил Марьяну Безуглую с позиции заместителя комитета по вопросам обороны и даже члена комитета», – написал Железняк.
До этого депутат неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ, жалуясь на то, что украинская армия столкнулась с серьезными проблемами из-за того, что ею командуют «старые генералы», которые принимают неверные, на ее взгляд, решения. В частности, она обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в готовности к капитуляции. 17 сентября Безуглая в соцсетях сообщила, что написала заявление об уходе и попросила перевести ее в комитет по внешним связям.
17 июля Безуглая вышла из состава правящей партии «Слуга народа» по собственному заявлению. Безуглую внесли в базу «Миротворец» 16 июня. На сайте указано, что она осуществляла «осознанные публичные действия, направленные на дискредитацию органов государственной власти и управления Украины, Вооруженных сил Украины», «раскол гражданского общества в Украине» и «сознательное распространяет информацию, содержащую государственную тайну». Безуглую также сняли с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля.