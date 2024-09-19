Верховная рада сняла Безуглую с должности замглавы оборонного комитета

До этого депутат неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ, жалуясь на то, что украинская армия столкнулась с серьезными проблемами из-за того, что ею командуют «старые генералы», которые принимают неверные, на ее взгляд, решения. В частности, она обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в готовности к капитуляции. 17 сентября Безуглая в соцсетях сообщила, что написала заявление об уходе и попросила перевести ее в комитет по внешним связям.