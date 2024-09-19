Сотрудники компаний Маска сделали больше пожертвований на кампанию Харрис
Американский предприниматель Илон Маск поддержал бывшего президента-республиканца Дональда Трампа в гонке за президентское кресло, но сотрудники ряда его компаний в основном делают пожертвования сопернице Трампа от демократической партии Камале Харрис. Об этом сообщает Reuters.
Сотрудники Tesla пожертвовали $42 824 на президентскую кампанию Харрис по сравнению с $24 840 на кампанию Трампа, пишет агентство со ссылкой на данные OpenSecrets – некоммерческой организации, которая отслеживает взносы на предвыборную кампанию в США и данные о лоббировании. Сотрудники компании Маска SpaceX пожертвовали Харрис $34 526 против $ 7652 Трампу. Сотрудники социальной медиа-платформы X перечислили Харрис $13 213 против менее чем $500 Трампу.
Reuters отмечает, что хотя цифры относительно невелики для сбора средств на предвыборную кампанию, они указывают на политические пристрастия, расходящиеся с собственным мнением Маска.
Данные OpenSecrets включают пожертвования сотрудников и владельцев компаний, а также ближайших родственников этих людей. Законы о финансировании избирательных кампаний запрещают самим компаниям делать пожертвования на федеральные кампании.
3 сентября Маск на своей странице X заявил, что с нетерпением ждет назначения в администрацию Трампа. 20 августа Маск согласился работать в кабинете Трампа. Бизнесмен опубликовал изображение, на котором с помощью фоторедактора сделал себе табличку «Департамент эффективности государственного управления» (сокращенно D.O.G.E. – это отсылка к криптовалюте, про которую неоднократно шутил Маск). 5 сентября стало известно, что Маск согласился отвечать за аудит правительства США в случае победы республиканца.
Президентские выборы США состоятся 5 ноября. Вице-президент Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля действующий глава государства Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов демпартии.