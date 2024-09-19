Сотрудники компаний Маска сделали больше пожертвований на кампанию Харрис

Сотрудники Tesla пожертвовали $42 824 на президентскую кампанию Харрис по сравнению с $24 840 на кампанию Трампа, пишет агентство со ссылкой на данные OpenSecrets – некоммерческой организации, которая отслеживает взносы на предвыборную кампанию в США и данные о лоббировании. Сотрудники компании Маска SpaceX пожертвовали Харрис $34 526 против $ 7652 Трампу. Сотрудники социальной медиа-платформы X перечислили Харрис $13 213 против менее чем $500 Трампу.