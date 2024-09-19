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Сотрудники компаний Маска сделали больше пожертвований на кампанию Харрис

Ведомости

Американский предприниматель Илон Маск поддержал бывшего президента-республиканца Дональда Трампа в гонке за президентское кресло, но сотрудники ряда его компаний в основном делают пожертвования сопернице Трампа от демократической партии Камале Харрис. Об этом сообщает Reuters.

Сотрудники Tesla пожертвовали $42 824 на президентскую кампанию Харрис по сравнению с $24 840 на кампанию Трампа, пишет агентство со ссылкой на данные OpenSecrets – некоммерческой организации, которая отслеживает взносы на предвыборную кампанию в США и данные о лоббировании. Сотрудники компании Маска SpaceX пожертвовали Харрис $34 526 против $ 7652 Трампу. Сотрудники социальной медиа-платформы X перечислили Харрис $13 213 против менее чем $500 Трампу.

Reuters отмечает, что хотя цифры относительно невелики для сбора средств на предвыборную кампанию, они указывают на политические пристрастия, расходящиеся с собственным мнением Маска.

Данные OpenSecrets включают пожертвования сотрудников и владельцев компаний, а также ближайших родственников этих людей. Законы о финансировании избирательных кампаний запрещают самим компаниям делать пожертвования на федеральные кампании.

3 сентября Маск на своей странице X заявил, что с нетерпением ждет назначения в администрацию Трампа. 20 августа Маск согласился работать в кабинете Трампа. Бизнесмен опубликовал изображение, на котором с помощью фоторедактора сделал себе табличку «Департамент эффективности государственного управления» (сокращенно D.O.G.E. – это отсылка к криптовалюте, про которую неоднократно шутил Маск). 5 сентября стало известно, что Маск согласился отвечать за аудит правительства США в случае победы республиканца.

Президентские выборы США состоятся 5 ноября. Вице-президент Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля действующий глава государства Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов демпартии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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