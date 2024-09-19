Глава МИД КНДР и Лавров обсудили взаимодействие стран на международной арене
Глава МИД КНДР Цой Сон Хи и министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 сентября обсудили развитие сотрудничества стран в различных сферах. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В ходе переговоров также состоялся плодотворный обмен мнениями по вопросам дальнейшего укрепления взаимодействия сторон на международной арене. Отмечается, что беседа прошла в дружеской атмосфере.
16 сентября посольство России в КНДР сообщило, что Цой Сон Хи вылетела во Владивосток, чтобы принять участие в Евразийском женском форуме и Женском форуме БРИКС. В рамках визита организована обширная культурная программа, которая предоставит иностранным делегациям возможность ознакомиться с достопримечательностями города.
15 января министр иностранных дел КНДР прибыла в Россию по приглашению Лаврова. 15 и 16 января стороны провели переговоры. Песков сообщал, что на встрече президента России Владимира Путина с Цой Сон Хи прошел обмен мнениями по наиболее актуальным международным делам.
Президент России посетил с государственным визитом КНДР 18-19 июня. В Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составах, по итогам которых лидеры подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.