Глава МИД КНДР и Лавров обсудили взаимодействие стран на международной арене

16 сентября посольство России в КНДР сообщило, что Цой Сон Хи вылетела во Владивосток, чтобы принять участие в Евразийском женском форуме и Женском форуме БРИКС. В рамках визита организована обширная культурная программа, которая предоставит иностранным делегациям возможность ознакомиться с достопримечательностями города.