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Глава МИД КНДР и Лавров обсудили взаимодействие стран на международной арене

Ведомости

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи и министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 сентября обсудили развитие сотрудничества стран в различных сферах. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ходе переговоров также состоялся плодотворный обмен мнениями по вопросам дальнейшего укрепления взаимодействия сторон на международной арене. Отмечается, что беседа прошла в дружеской атмосфере.

16 сентября посольство России в КНДР сообщило, что Цой Сон Хи вылетела во Владивосток, чтобы принять участие в Евразийском женском форуме и Женском форуме БРИКС. В рамках визита организована обширная культурная программа, которая предоставит иностранным делегациям возможность ознакомиться с достопримечательностями города.

15 января министр иностранных дел КНДР прибыла в Россию по приглашению Лаврова. 15 и 16 января стороны провели переговоры. Песков сообщал, что на встрече президента России Владимира Путина с Цой Сон Хи прошел обмен мнениями по наиболее актуальным международным делам.

Президент России посетил с государственным визитом КНДР 18-19 июня. В Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составах, по итогам которых лидеры подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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