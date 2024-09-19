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Украина выделит более 26% ВВП на оборону в 2025 году

Ведомости

Украина выделит более 2,2 трлн гривен ($53,1 млрд) на оборону в 2025 г. Это составляет 26,3% прогнозируемого валового внутреннего продукта (ВВП) страны, следует из сообщения министерства финансов страны.

Отмечается, что оборонные расходы в 2025 г. будут включать в себя денежное, вещное и продовольственное обеспечение военных, приобретение вооружения, военной техники и поддержку оборонно-промышленного комплекса. Правительство выделит 54,6 млрд гривен ($1,31 млрд) на работу министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и 46,9 млрд гривен ($1,13 млрд) – на закупку БПЛА.

17 сентября Financial Times со ссылкой на источники писала, что ЕС готов предоставить Украине кредит на 40 млрд евро без участия США. В июне 2024 г. лидеры G7 договорились предоставить Киеву кредит в размере $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов, большая часть которых находится в Европе. Предполагалось, что ЕС и США выделят Украине по около $20 млрд, а оставшиеся $10 млрд разделят между собой Великобритания, Япония и Канада. Но США потребовали гарантий, что активы РФ останутся замороженными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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