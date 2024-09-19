Украина выделит более 26% ВВП на оборону в 2025 году
Украина выделит более 2,2 трлн гривен ($53,1 млрд) на оборону в 2025 г. Это составляет 26,3% прогнозируемого валового внутреннего продукта (ВВП) страны, следует из сообщения министерства финансов страны.
Отмечается, что оборонные расходы в 2025 г. будут включать в себя денежное, вещное и продовольственное обеспечение военных, приобретение вооружения, военной техники и поддержку оборонно-промышленного комплекса. Правительство выделит 54,6 млрд гривен ($1,31 млрд) на работу министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и 46,9 млрд гривен ($1,13 млрд) – на закупку БПЛА.
17 сентября Financial Times со ссылкой на источники писала, что ЕС готов предоставить Украине кредит на 40 млрд евро без участия США. В июне 2024 г. лидеры G7 договорились предоставить Киеву кредит в размере $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов, большая часть которых находится в Европе. Предполагалось, что ЕС и США выделят Украине по около $20 млрд, а оставшиеся $10 млрд разделят между собой Великобритания, Япония и Канада. Но США потребовали гарантий, что активы РФ останутся замороженными.