Израильские самолеты пролетели над Бейрутом во время речи главы «Хезболлы»
Самолеты ВВС Израиля пролетели над Бейрутом (столица Ливана) на сверхнизкой высоте во время произнесения речи лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, передает The Times of Israel.
На опубликованных в соцсетях видео видно, как израильские военные самолеты летят на небольшой высоте и пускают осветительные ракеты для противодействия средствам противовоздушной обороны (ПВО) ливанской группировки.
Израильские силы днем 19 сентября атаковали объекты радикальной группировки «Хезболла» в Ливане. Атаки начались после волны взрывов пейджеров предполагаемых членов группировки по всей стране и объявления министром обороны Израиля о начале «новой фазы» войны.
18 сентября произошли две волны взрывов. В разных районах Ливана сдетонировали рации, пейджеры, скутеры и другие электронные устройства. Число погибших выросло до 37 человек, ранения получили тысячи людей.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля 7 октября 2023 г. После этого израильские силы начали операцию в секторе Газа, продолжающуюся почти год. В борьбе с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняли участие и другие радикальные группировки, среди которых и ливанская «Хезболла». С октября 2023 г. со стороны Ливана проводились атаки на северные районы Израиля.