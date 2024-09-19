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Израильские самолеты пролетели над Бейрутом во время речи главы «Хезболлы»

Ведомости

Самолеты ВВС Израиля пролетели над Бейрутом (столица Ливана) на сверхнизкой высоте во время произнесения речи лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, передает The Times of Israel.

На опубликованных в соцсетях видео видно, как израильские военные самолеты летят на небольшой высоте и пускают осветительные ракеты для противодействия средствам противовоздушной обороны (ПВО) ливанской группировки.

Израильские силы днем 19 сентября атаковали объекты радикальной группировки «Хезболла» в Ливане. Атаки начались после волны взрывов пейджеров предполагаемых членов группировки по всей стране и объявления министром обороны Израиля о начале «новой фазы» войны.

18 сентября произошли две волны взрывов. В разных районах Ливана сдетонировали рации, пейджеры, скутеры и другие электронные устройства. Число погибших выросло до 37 человек, ранения получили тысячи людей.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля 7 октября 2023 г. После этого израильские силы начали операцию в секторе Газа, продолжающуюся почти год. В борьбе с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняли участие и другие радикальные группировки, среди которых и ливанская «Хезболла». С октября 2023 г. со стороны Ливана проводились атаки на северные районы Израиля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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