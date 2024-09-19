Израильские самолеты пролетели над Бейрутом во время речи главы «Хезболлы»

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля 7 октября 2023 г. После этого израильские силы начали операцию в секторе Газа, продолжающуюся почти год. В борьбе с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняли участие и другие радикальные группировки, среди которых и ливанская «Хезболла». С октября 2023 г. со стороны Ливана проводились атаки на северные районы Израиля.