Лавров: Россия готова отстаивать свои интересы в Арктике на фоне учений НАТО
Россия готова отстаивать интересы в Арктике на фоне наращивания учений НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для цикла документально-постановочных фильмов «Советский прорыв», опубликованном на YouTube.
«Мы видим, как НАТО наращивает учения, связанные с возможными кризисами в Арктике. Наша страна полностью готова отстаивать свои интересы в военном, политическом и военно-техническом плане», – подчеркнул он.
По словам Лаврова, желание НАТО «самоутвердиться» в качестве «мирового жандарма» распространяется и на арктический регион, но эта территория не относится к альянсу.
Министр обратил внимание, что многие неарктические страны, включая Китай и Индию, заинтересованы работать в Арктике. У России с обоими государствами есть совместные проекты, предполагающие развитие экономических связей, внедрение технологий в освоение Арктики, производство СПГ и использование Северного морского пути.
В июле Пентагон опубликовал обновленную Арктическую стратегию, в которой говорилось о планах США проводить военные учения в Арктике. В них будут представлены и американские силы, и союзники Вашингтона. Это позволит поддерживать оборону США и операции по проецированию силы на глобальном уровне, сказано в стратегии. Вместе с этим отмечается, что США заинтересованы в мирном сотрудничестве в арктическом регионе.
Еще в марте 2024 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Арктика является стратегически важным регионом для России и вместе с тем территорией напряженной конкуренции.