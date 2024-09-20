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Лавров: Россия готова отстаивать свои интересы в Арктике на фоне учений НАТО

Ведомости

Россия готова отстаивать интересы в Арктике на фоне наращивания учений НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для цикла документально-постановочных фильмов «Советский прорыв», опубликованном на YouTube.

«Мы видим, как НАТО наращивает учения, связанные с возможными кризисами в Арктике. Наша страна полностью готова отстаивать свои интересы в военном, политическом и военно-техническом плане», – подчеркнул он.

По словам Лаврова, желание НАТО «самоутвердиться» в качестве «мирового жандарма» распространяется и на арктический регион, но эта территория не относится к альянсу.

Министр обратил внимание, что многие неарктические страны, включая Китай и Индию, заинтересованы работать в Арктике. У России с обоими государствами есть совместные проекты, предполагающие развитие экономических связей, внедрение технологий в освоение Арктики, производство СПГ и использование Северного морского пути.

В июле Пентагон опубликовал обновленную Арктическую стратегию, в которой говорилось о планах США проводить военные учения в Арктике. В них будут представлены и американские силы, и союзники Вашингтона. Это позволит поддерживать оборону США и операции по проецированию силы на глобальном уровне, сказано в стратегии. Вместе с этим отмечается, что США заинтересованы в мирном сотрудничестве в арктическом регионе.

Еще в марте 2024 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Арктика является стратегически важным регионом для России и вместе с тем территорией напряженной конкуренции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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