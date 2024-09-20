Лавров: Россия готова отстаивать свои интересы в Арктике на фоне учений НАТО

В июле Пентагон опубликовал обновленную Арктическую стратегию, в которой говорилось о планах США проводить военные учения в Арктике. В них будут представлены и американские силы, и союзники Вашингтона. Это позволит поддерживать оборону США и операции по проецированию силы на глобальном уровне, сказано в стратегии. Вместе с этим отмечается, что США заинтересованы в мирном сотрудничестве в арктическом регионе.