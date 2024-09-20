Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

WSJ: в США не рассчитывают на урегулирование в Газе до конца срока Байдена

Ведомости

Израиль и радикальная палестинская группировка «Хамас» едва ли достигнут соглашения о прекращении огня в секторе Газа и возвращении израильских заложников до окончания срока полномочий действующего президента США Джо Байдена. Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Собеседники издания уточнили, что стороны не могут определить соотношение палестинских заключенных, которых Израиль должен освободить в обмен на заложников, удерживаемых группировкой в анклаве. На достижение соглашения также повлияло несерьезное отношение «Хамаса» к сделке и эскалация между Израилем и шиитским движением «Хезболла» после подрыва беспроводных средств.

В настоящий момент администрация Байдена и стороны конфликта находятся в выжидательном режиме.

17 и 18 сентября в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи и другая электроника. В общей сложности погибли не менее 37 человек, несколько тысяч человек получили ранения. «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль.

12 сентября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинила радикальную палестинскую группировку «Хамас» в сокрытии намерений блокировать переговорный процесс по прекращению огня в секторе Газа. Там отметили, что в то время как Израиль принял последнее американское мирное предложение от 16 августа 2024 г., группировка отвергла его и хладнокровно убила шестерых израильских заложников.

Израиль и «Хамас» в последние месяцы при участии иностранных посредников вели переговоры о заключении сделки, один из пунктов которой предусматривал бы освобождение заложников. Камнем преткновения остается вопрос относительно присутствия ЦАХАЛ в Филадельфийском коридоре, на границе между сектором Газа и Египтом. Нетаньяху считает, что Израиль должен контролировать эту территорию, чтобы помешать «Хамасу» нелегально провозить оружие в анклав и восстанавливать свою армию.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных