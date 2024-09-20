WSJ: в США не рассчитывают на урегулирование в Газе до конца срока Байдена
Израиль и радикальная палестинская группировка «Хамас» едва ли достигнут соглашения о прекращении огня в секторе Газа и возвращении израильских заложников до окончания срока полномочий действующего президента США Джо Байдена. Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Собеседники издания уточнили, что стороны не могут определить соотношение палестинских заключенных, которых Израиль должен освободить в обмен на заложников, удерживаемых группировкой в анклаве. На достижение соглашения также повлияло несерьезное отношение «Хамаса» к сделке и эскалация между Израилем и шиитским движением «Хезболла» после подрыва беспроводных средств.
В настоящий момент администрация Байдена и стороны конфликта находятся в выжидательном режиме.
17 и 18 сентября в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи и другая электроника. В общей сложности погибли не менее 37 человек, несколько тысяч человек получили ранения. «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль.
12 сентября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинила радикальную палестинскую группировку «Хамас» в сокрытии намерений блокировать переговорный процесс по прекращению огня в секторе Газа. Там отметили, что в то время как Израиль принял последнее американское мирное предложение от 16 августа 2024 г., группировка отвергла его и хладнокровно убила шестерых израильских заложников.
Израиль и «Хамас» в последние месяцы при участии иностранных посредников вели переговоры о заключении сделки, один из пунктов которой предусматривал бы освобождение заложников. Камнем преткновения остается вопрос относительно присутствия ЦАХАЛ в Филадельфийском коридоре, на границе между сектором Газа и Египтом. Нетаньяху считает, что Израиль должен контролировать эту территорию, чтобы помешать «Хамасу» нелегально провозить оружие в анклав и восстанавливать свою армию.