Захарова: Москва обеспокоена ситуацией в Ливане
Москва глубоко обеспокоена развитием событий в Ливане, произошел беспрецедентный теракт с применением новых технологий. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге. Трансляция шла на странице МИДа «ВКонтакте».
«Это беспрецедентно в истории мирового сообщества. Такого не было. Были теракты, которые уносили, к сожалению, еще больше жизней, еще большее количество людей страдало. Все было. Но это совершенно новый вид террористического акта, который сочетает в себе и такой масштаб, и такое применение новых технологий вроде бы гражданской направленности, но используемых в террористических целях», – сказала она.
Захарова назвала произошедшее терактом, который «носил характер кибератак». В МИДе вновь подчеркнули, что решительно осуждают атаки на Ливан, и призвали установить все обстоятельства произошедшего.
17 и 18 сентября в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи и другая электроника. В общей сложности погибли не менее 37 человек, несколько тысяч человек получили ранения. «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль. Зарубежные СМИ, включая Reuters и The New York Times, писали, что взрывчатку еще на этапе производства в пейджеры заложила израильская разведка.
18 сентября министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале «новой фазы» войны – силы и ресурсы страны переместят на северный фронт. С того момента ЦАХАЛ совершила уже несколько атак на военные объекты и пусковые установки в Ливане.