Захарова: Москва обеспокоена ситуацией в Ливане

«Это беспрецедентно в истории мирового сообщества. Такого не было. Были теракты, которые уносили, к сожалению, еще больше жизней, еще большее количество людей страдало. Все было. Но это совершенно новый вид террористического акта, который сочетает в себе и такой масштаб, и такое применение новых технологий вроде бы гражданской направленности, но используемых в террористических целях», – сказала она.