«Хезболла» обвинила Израиль в переходе всех красных линий взрывами в Ливане
Израиль перешагнул все красные линии, устроив взрывы электронных устройств в Ливане. Об этом заявил лидер шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла в телеобращении, его слова передает издание Al Manar.
«В течение одной – двух минут могли погибнуть 5000 человек. То, что произошло, было геноцидом», – сказал он, отметив, что взрывы произошли в местах скопления людей: в больницах, на рынках, в магазинах и на дорогах. Насрулла утверждает, что произошедшее – это объявление войны народу Ливана и нарушение суверенитета страны.
По словам лидера движения, Израиль сознательно намеревался убить тысячи людей. «Нас не сломит этот удар, каким бы большим и сильным он ни был. Я могу вас заверить искренне и с уверенностью, что этот беспрецедентный удар не поставил нас на колени», – подчеркнул он.
Во время обращения Насрулла выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он поблагодарил всех врачей и должностных лиц, которые помогали в оказании помощи раненым.
В Ливане за последние два дня дважды массово взрывались беспроводные средства связи и другая электроника. Первая серия взрывов произошла 17 сентября – по всей стране сдетонировали пейджеры. Погибли 12 человек, пострадали более 4000.
18 сентября произошла вторая волна взрывов. В разных районах Ливана сдетонировали рации и другие электронные устройства. Число погибших выросло до 37 человек, ранения получили тысячи людей. 287 человек находятся в критическом состоянии.