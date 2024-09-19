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«Хезболла» обвинила Израиль в переходе всех красных линий взрывами в Ливане

Ведомости

Израиль перешагнул все красные линии, устроив взрывы электронных устройств в Ливане. Об этом заявил лидер шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла в телеобращении, его слова передает издание Al Manar.

«В течение одной – двух минут могли погибнуть 5000 человек. То, что произошло, было геноцидом», – сказал он, отметив, что взрывы произошли в местах скопления людей: в больницах, на рынках, в магазинах и на дорогах. Насрулла утверждает, что произошедшее – это объявление войны народу Ливана и нарушение суверенитета страны.

По словам лидера движения, Израиль сознательно намеревался убить тысячи людей. «Нас не сломит этот удар, каким бы большим и сильным он ни был. Я могу вас заверить искренне и с уверенностью, что этот беспрецедентный удар не поставил нас на колени», – подчеркнул он.

Во время обращения Насрулла выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он поблагодарил всех врачей и должностных лиц, которые помогали в оказании помощи раненым.

В Ливане за последние два дня дважды массово взрывались беспроводные средства связи и другая электроника. Первая серия взрывов произошла 17 сентября – по всей стране сдетонировали пейджеры. Погибли 12 человек, пострадали более 4000.

18 сентября произошла вторая волна взрывов. В разных районах Ливана сдетонировали рации и другие электронные устройства. Число погибших выросло до 37 человек, ранения получили тысячи людей. 287 человек находятся в критическом состоянии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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