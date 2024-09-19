«Хезболла» обвинила Израиль в переходе всех красных линий взрывами в Ливане

«В течение одной – двух минут могли погибнуть 5000 человек. То, что произошло, было геноцидом», – сказал он, отметив, что взрывы произошли в местах скопления людей: в больницах, на рынках, в магазинах и на дорогах. Насрулла утверждает, что произошедшее – это объявление войны народу Ливана и нарушение суверенитета страны.