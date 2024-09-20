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Захарова призвала Кишинев воздержаться от вовлечения в украинский конфликт

Ведомости

Москва призывает Кишинев воздержаться от вовлечения Молдавии в конфликт на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях IV Евразийского женского форума, пишет ТАСС.

«В очередной раз решительно призываем Кишинев воздерживаться от безответственных шагов, которые могут превратить Молдавию в участника конфликта на Украине», – сказала Захарова.

6 сентября Захарова приравняла провокации против миротворцев в Приднестровье к атаке на Россию. Таким образом она прокомментировала слова главы молдавской дипломатии Михаила Попшоя, который заявил, что украинские военные вторжением на территорию РФ обеспечивают безопасность Молдавии. На фоне этих и подобных заявлений Захарова отметила виток враждебной риторики Кишинева и Киева в отношении Приднестровья и призывы избавиться от российского военного присутствия в регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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