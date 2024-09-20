Захарова призвала Кишинев воздержаться от вовлечения в украинский конфликт
Москва призывает Кишинев воздержаться от вовлечения Молдавии в конфликт на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях IV Евразийского женского форума, пишет ТАСС.
«В очередной раз решительно призываем Кишинев воздерживаться от безответственных шагов, которые могут превратить Молдавию в участника конфликта на Украине», – сказала Захарова.
6 сентября Захарова приравняла провокации против миротворцев в Приднестровье к атаке на Россию. Таким образом она прокомментировала слова главы молдавской дипломатии Михаила Попшоя, который заявил, что украинские военные вторжением на территорию РФ обеспечивают безопасность Молдавии. На фоне этих и подобных заявлений Захарова отметила виток враждебной риторики Кишинева и Киева в отношении Приднестровья и призывы избавиться от российского военного присутствия в регионе.