Захарова призвала Кишинев воздержаться от вовлечения в украинский конфликт

6 сентября Захарова приравняла провокации против миротворцев в Приднестровье к атаке на Россию. Таким образом она прокомментировала слова главы молдавской дипломатии Михаила Попшоя, который заявил, что украинские военные вторжением на территорию РФ обеспечивают безопасность Молдавии. На фоне этих и подобных заявлений Захарова отметила виток враждебной риторики Кишинева и Киева в отношении Приднестровья и призывы избавиться от российского военного присутствия в регионе.