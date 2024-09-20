Песков: Путин не поедет в Мексику на инаугурацию Шейнбаум

На сообщения о приглашении на инаугурацию как представителей России, так и Украины обратил внимание президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал «выбирать справедливость» и выразил надежду, что избранный президент Мексики посетит Украину, а Киев, в свою очередь, отправит высокопоставленного чиновника на инаугурацию.