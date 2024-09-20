Песков: Путин не поедет в Мексику на инаугурацию Шейнбаум
Президент РФ Владимир Путин не планировал ехать на инаугурацию избранного президента Мексики Клаудии Шейнбаум. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«В планах президента не было такой поездки», – сказал он.
Всеобщие выборы прошли в Мексике 2 июня. Победу в них одержала Шейнбаум, которая в результате стала первой женщиной-президентом в истории этой страны. Действующий глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор не участвовал в выборах.
Путин поздравил Шейнбаум с победой и отметил, что надеется на продолжение конструктивного сотрудничества между странами. «Известия» со ссылкой на посольства РФ и Мексики писали, что российского лидера пригласили на инаугурацию.
На сообщения о приглашении на инаугурацию как представителей России, так и Украины обратил внимание президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал «выбирать справедливость» и выразил надежду, что избранный президент Мексики посетит Украину, а Киев, в свою очередь, отправит высокопоставленного чиновника на инаугурацию.