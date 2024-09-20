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Песков: Путин не поедет в Мексику на инаугурацию Шейнбаум

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин не планировал ехать на инаугурацию избранного президента Мексики Клаудии Шейнбаум. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В планах президента не было такой поездки», – сказал он.

Всеобщие выборы прошли в Мексике 2 июня. Победу в них одержала Шейнбаум, которая в результате стала первой женщиной-президентом в истории этой страны. Действующий глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор не участвовал в выборах.

Путин поздравил Шейнбаум с победой и отметил, что надеется на продолжение конструктивного сотрудничества между странами. «Известия» со ссылкой на посольства РФ и Мексики писали, что российского лидера пригласили на инаугурацию.

На сообщения о приглашении на инаугурацию как представителей России, так и Украины обратил внимание президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал «выбирать справедливость» и выразил надежду, что избранный президент Мексики посетит Украину, а Киев, в свою очередь, отправит высокопоставленного чиновника на инаугурацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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