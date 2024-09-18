Избранный президент Мексики отклонила приглашение Зеленского посетить Украину

«В моем случае основная задача – управлять Мексикой. Мы поедем на некоторые международные мероприятия, которые считаем важными, но не будем много путешествовать, потому что наша ответственность находится здесь. <...> Думаю, что нет», – сказала она на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности визита на Украину (цитата по «РИА Новости»).