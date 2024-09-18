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Избранный президент Мексики отклонила приглашение Зеленского посетить Украину

Ведомости

Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась от предложения украинского лидера Владимира Зеленского посетить Украину.

«В моем случае основная задача – управлять Мексикой. Мы поедем на некоторые международные мероприятия, которые считаем важными, но не будем много путешествовать, потому что наша ответственность находится здесь. <...> Думаю, что нет», – сказала она на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности визита на Украину (цитата по «РИА Новости»).

Она подчеркнула, что внешняя политика Мексики определяется «очень благородной и миролюбивой» конституцией. Позиция страны заключается в поиске мирного разрешения конфликтов.

В интервью Excelsior 12 сентября Зеленский заявил, что Киев хотел бы, чтобы новый президент Мексики посетила Украину и заняла «справедливую позицию». Украинский лидер также раскритиковал позицию Бразилии, которая, по его словам, стремится «искать баланс» и потому пригласила на встречу лидеров G20 президента РФ Владимира Путина.

Зеленский также обратил внимание на решение Мексики пригласить на инаугурацию Шейнбаум, которая пройдет 1 октября, представителей как России, так и Украины. По его мнению, «всегда нужно выбирать справедливость». В заключение он выразил надежду, что избранный президент Мексики посетит Украину, а Киев, в свою очередь, отправит высокопоставленного чиновника на инаугурацию.

Всеобщие выборы прошли в Мексике 2 июня. Победу в них одержала Шейнбаум, которая в результате стала первой женщиной-президентом в истории этой страны. Действующий глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор не участвовал в выборах. Путин поздравил Шейнбаум с победой и отметил, что надеется на продолжение конструктивного сотрудничества между странами. «Известия» писали, что российского лидера пригласили на инаугурацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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