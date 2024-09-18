Избранный президент Мексики отклонила приглашение Зеленского посетить Украину
Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась от предложения украинского лидера Владимира Зеленского посетить Украину.
«В моем случае основная задача – управлять Мексикой. Мы поедем на некоторые международные мероприятия, которые считаем важными, но не будем много путешествовать, потому что наша ответственность находится здесь. <...> Думаю, что нет», – сказала она на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности визита на Украину (цитата по «РИА Новости»).
Она подчеркнула, что внешняя политика Мексики определяется «очень благородной и миролюбивой» конституцией. Позиция страны заключается в поиске мирного разрешения конфликтов.
В интервью Excelsior 12 сентября Зеленский заявил, что Киев хотел бы, чтобы новый президент Мексики посетила Украину и заняла «справедливую позицию». Украинский лидер также раскритиковал позицию Бразилии, которая, по его словам, стремится «искать баланс» и потому пригласила на встречу лидеров G20 президента РФ Владимира Путина.
Зеленский также обратил внимание на решение Мексики пригласить на инаугурацию Шейнбаум, которая пройдет 1 октября, представителей как России, так и Украины. По его мнению, «всегда нужно выбирать справедливость». В заключение он выразил надежду, что избранный президент Мексики посетит Украину, а Киев, в свою очередь, отправит высокопоставленного чиновника на инаугурацию.
Всеобщие выборы прошли в Мексике 2 июня. Победу в них одержала Шейнбаум, которая в результате стала первой женщиной-президентом в истории этой страны. Действующий глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор не участвовал в выборах. Путин поздравил Шейнбаум с победой и отметил, что надеется на продолжение конструктивного сотрудничества между странами. «Известия» писали, что российского лидера пригласили на инаугурацию.