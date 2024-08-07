«Известия»: Путин приглашен на инаугурацию президента Мексики
Президент России Владимир Путин был приглашен на инаугурацию нового президента Мексики Клаудии Шейнбаум. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на посольства двух стран.
Мероприятие должно состояться 1 октября. Будет ли Путин лично участвовать в церемонии или назначит для этого представителя, пока неизвестно.
Всеобщие выборы прошли в Мексике 2 июня. Победу в них одержала Шейнбаум, которая в результате стала первой женщиной-президентом в истории этой страны. Действующий глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор не участвовал в выборах.
3 июня Путин поздравил Шейнбаум с победой, и отметил, что надеется на продолжение конструктивного сотрудничества между странами.
С избранием Шейнбаум поздравили также в министерстве иностранных дел России. Замглавы ведомства Сергей Рябков выразил надежду, что при новом руководстве Мексики отношения стран получат дальнейшее развитие.