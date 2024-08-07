«Известия»: Путин приглашен на инаугурацию президента Мексики

Всеобщие выборы прошли в Мексике 2 июня. Победу в них одержала Шейнбаум, которая в результате стала первой женщиной-президентом в истории этой страны. Действующий глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор не участвовал в выборах.