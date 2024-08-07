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«Известия»: Путин приглашен на инаугурацию президента Мексики

Ведомости

Президент России Владимир Путин был приглашен на инаугурацию нового президента Мексики Клаудии Шейнбаум. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на посольства двух стран.

Мероприятие должно состояться 1 октября. Будет ли Путин лично участвовать в церемонии или назначит для этого представителя, пока неизвестно.

Всеобщие выборы прошли в Мексике 2 июня. Победу в них одержала Шейнбаум, которая в результате стала первой женщиной-президентом в истории этой страны. Действующий глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор не участвовал в выборах.

3 июня Путин поздравил Шейнбаум с победой, и отметил, что надеется на продолжение конструктивного сотрудничества между странами.

С избранием Шейнбаум поздравили также в министерстве иностранных дел России. Замглавы ведомства Сергей Рябков выразил надежду, что при новом руководстве Мексики отношения стран получат дальнейшее развитие.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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