Посольство РФ предупредило покупателей «Дома Москвы» в Риге о судебных тяжбах

1 декабря 2023 г. представители спецслужб ворвались в здание КДЦ в Риге. У сотрудников «Дома» отобрали средства связи и провели допросы. На входе в здание установили «пост охраны», в помещениях описали имущество и технику. Захарова тогда заявила, что российская сторона ответит на рейдерский захват латвийскими спецслужбами «Дома Москвы».