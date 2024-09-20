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Посольство РФ предупредило покупателей «Дома Москвы» в Риге о судебных тяжбах

Ведомости

Потенциальные покупатели «Дома Москвы» в Риге в полной мере осознали неминуемые риски судебных тяжб, а также репутационных потерь в случае приобретения принадлежащей России собственности. Об этом заявило посольство РФ в Латвии, комментируя сообщение об итогах аукциона по продаже здания.

«Организованные латвийскими властями торги по продаже незаконно экспроприированного "Дома Москвы" завершились весьма предсказуемо – спустя месяц проведения аукциона рижские чиновники так и не нашли претендентов на приобретение украденного российского имущества», – пояснили в диппредставительстве.

В посольстве обратили внимание, что пока местные власти ищут покупателей, бремя по покрытию расходов на содержание здания «Дома Москвы» неизбежно ложится на латвийских налогоплательщиков.

1 декабря 2023 г. представители спецслужб ворвались в здание КДЦ в Риге. У сотрудников «Дома» отобрали средства связи и провели допросы. На входе в здание установили «пост охраны», в помещениях описали имущество и технику. Захарова тогда заявила, что российская сторона ответит на рейдерский захват латвийскими спецслужбами «Дома Москвы».

11 января сейм Латвии утвердил закон, предусматривающий передачу «Дома Москвы» в Риге в собственность государства. Средства от продажи конфискованного имущества планируется направить Украине. В российском посольстве расценили это решение как правовой произвол и, по сути, акт государственного грабежа, грубо попирающий фундаментальные принципы международного права.

20 августа Латвия выставила здание «Дома Москвы» в Риге на торги. Вырученные средства было обещано направить на поддержку Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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