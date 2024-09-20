Посольство РФ предупредило покупателей «Дома Москвы» в Риге о судебных тяжбах
Потенциальные покупатели «Дома Москвы» в Риге в полной мере осознали неминуемые риски судебных тяжб, а также репутационных потерь в случае приобретения принадлежащей России собственности. Об этом заявило посольство РФ в Латвии, комментируя сообщение об итогах аукциона по продаже здания.
«Организованные латвийскими властями торги по продаже незаконно экспроприированного "Дома Москвы" завершились весьма предсказуемо – спустя месяц проведения аукциона рижские чиновники так и не нашли претендентов на приобретение украденного российского имущества», – пояснили в диппредставительстве.
В посольстве обратили внимание, что пока местные власти ищут покупателей, бремя по покрытию расходов на содержание здания «Дома Москвы» неизбежно ложится на латвийских налогоплательщиков.
1 декабря 2023 г. представители спецслужб ворвались в здание КДЦ в Риге. У сотрудников «Дома» отобрали средства связи и провели допросы. На входе в здание установили «пост охраны», в помещениях описали имущество и технику. Захарова тогда заявила, что российская сторона ответит на рейдерский захват латвийскими спецслужбами «Дома Москвы».
11 января сейм Латвии утвердил закон, предусматривающий передачу «Дома Москвы» в Риге в собственность государства. Средства от продажи конфискованного имущества планируется направить Украине. В российском посольстве расценили это решение как правовой произвол и, по сути, акт государственного грабежа, грубо попирающий фундаментальные принципы международного права.
20 августа Латвия выставила здание «Дома Москвы» в Риге на торги. Вырученные средства было обещано направить на поддержку Украины.