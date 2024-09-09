МИД предупредил о последствиях для участников аукциона по «Дому Москвы» в Риге
Всем желающим поучаствовать в аукционе по зданию «Дома Москвы» в Риге нужно учитывать, что российский суд наложил на него арест, оно не может быть передано третьим лицам. Торги будут иметь негативные правовые последствия как для прибалтийских властей, так и для их победителя. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова напомнила, что 20 августа Латвия выставила здание «Дома Москвы» в Риге на торги. Вырученные средства было обещано направить на поддержку Украины.
«Данные действия – не что иное, как рейдерство в государственном масштабе, и квалифицируются российской стороной как грубое попрание норм международного права», – добавила Захарова, пояснив, что Россия может оспорить действия Риги в суде, эта работа уже ведется.
1 декабря 2023 г. представители спецслужб ворвались в здание КДЦ в Риге. У сотрудников «Дома» отобрали средства связи и провели допросы. На входе в здание установили «пост охраны», в помещениях описали имущество и технику. Захарова тогда заявила, что российская сторона ответит на рейдерский захват латвийскими спецслужбами «Дома Москвы».
11 января сейм Латвии утвердил закон, предусматривающий передачу «Дома Москвы» в Риге в собственность государства. Средства от продажи конфискованного имущества планируется направить Украине. В российском посольстве расценили это решение как правовой произвол и, по сути, акт государственного грабежа, грубо попирающий фундаментальные принципы международного права.