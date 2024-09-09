МИД предупредил о последствиях для участников аукциона по «Дому Москвы» в Риге

Всем желающим поучаствовать в аукционе по зданию «Дома Москвы» в Риге нужно учитывать, что российский суд наложил на него арест, оно не может быть передано третьим лицам. Торги будут иметь негативные правовые последствия как для прибалтийских властей, так и для их победителя. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.