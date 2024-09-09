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МИД предупредил о последствиях для участников аукциона по «Дому Москвы» в Риге

Ведомости

Всем желающим поучаствовать в аукционе по зданию «Дома Москвы» в Риге нужно учитывать, что российский суд наложил на него арест, оно не может быть передано третьим лицам. Торги будут иметь негативные правовые последствия как для прибалтийских властей, так и для их победителя. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова напомнила, что 20 августа Латвия выставила здание «Дома Москвы» в Риге на торги. Вырученные средства было обещано направить на поддержку Украины.

«Данные действия – не что иное, как рейдерство в государственном масштабе, и квалифицируются российской стороной как грубое попрание норм международного права», – добавила Захарова, пояснив, что Россия может оспорить действия Риги в суде, эта работа уже ведется.

1 декабря 2023 г. представители спецслужб ворвались в здание КДЦ в Риге. У сотрудников «Дома» отобрали средства связи и провели допросы. На входе в здание установили «пост охраны», в помещениях описали имущество и технику. Захарова тогда заявила, что российская сторона ответит на рейдерский захват латвийскими спецслужбами «Дома Москвы».

11 января сейм Латвии утвердил закон, предусматривающий передачу «Дома Москвы» в Риге в собственность государства. Средства от продажи конфискованного имущества планируется направить Украине. В российском посольстве расценили это решение как правовой произвол и, по сути, акт государственного грабежа, грубо попирающий фундаментальные принципы международного права.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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