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Белоусов направил телеграммы взявшим под контроль Георгиевку воинским частям

Ведомости

Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы воинским частям, взявшим под контроль населенный пункт Георгиевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Глава оборонного ведомства поздравил командование и личный состав 5-й отдельной мотострелковой бригады имени руководителя ДНР Александра Захарченко. Он отметил уверенное продвижение российских военных на Кураховском направлении.

«В результате ваших профессиональных действий вооруженные украинские формирования несут существенные потери и отступают дальше на Запад. Военнослужащие соединения мужественно выполняют свой воинский долг и решают все поставленные задачи, приближая нашу Победу», – говорится в телеграмме Белоусова.

Министр обороны также направил поздравление командованию и личному составу 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии. По его словам, дивизия по праву носит почетное наименование «гвардейская». За героизм и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, 11 военнослужащих дивизии удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, более 4500 военных награждены государственными наградами.

Белоусов поблагодарил военных за верность воинскому долгу и выразил уверенность, что они продолжат обеспечивать безопасность России.

19 сентября военнослужащие подразделений «Южной» группировки войск Вооруженных сил (ВС) России установили контроль над Георгиевкой в ДНР.

13 сентября Минобороны сообщило, что за неделю под контроль российских войск перешли восемь населенных пунктов в ДНР. Подразделения группировки войск «Центр» заняли Новогродовку, Калиново, Мемрик, Галицыновку и Долиновку, а подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Водяное. Подразделениям «Южной» группировки перешла Красногоровка и Григоровка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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