Белоусов направил телеграммы взявшим под контроль Георгиевку воинским частям
Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы воинским частям, взявшим под контроль населенный пункт Георгиевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
Глава оборонного ведомства поздравил командование и личный состав 5-й отдельной мотострелковой бригады имени руководителя ДНР Александра Захарченко. Он отметил уверенное продвижение российских военных на Кураховском направлении.
«В результате ваших профессиональных действий вооруженные украинские формирования несут существенные потери и отступают дальше на Запад. Военнослужащие соединения мужественно выполняют свой воинский долг и решают все поставленные задачи, приближая нашу Победу», – говорится в телеграмме Белоусова.
Министр обороны также направил поздравление командованию и личному составу 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии. По его словам, дивизия по праву носит почетное наименование «гвардейская». За героизм и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, 11 военнослужащих дивизии удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, более 4500 военных награждены государственными наградами.
Белоусов поблагодарил военных за верность воинскому долгу и выразил уверенность, что они продолжат обеспечивать безопасность России.
19 сентября военнослужащие подразделений «Южной» группировки войск Вооруженных сил (ВС) России установили контроль над Георгиевкой в ДНР.
13 сентября Минобороны сообщило, что за неделю под контроль российских войск перешли восемь населенных пунктов в ДНР. Подразделения группировки войск «Центр» заняли Новогродовку, Калиново, Мемрик, Галицыновку и Долиновку, а подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Водяное. Подразделениям «Южной» группировки перешла Красногоровка и Григоровка.