Белоусов направил телеграммы взявшим под контроль Георгиевку воинским частям

Министр обороны также направил поздравление командованию и личному составу 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии. По его словам, дивизия по праву носит почетное наименование «гвардейская». За героизм и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, 11 военнослужащих дивизии удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, более 4500 военных награждены государственными наградами.