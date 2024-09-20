Додик примет участие в саммите БРИКС в Казани
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик примет участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом он заявил «РИА Новости».
«Я буду 20-го в Казани, приглашен к участию, меня это радует, уверен, что у меня будет возможность встретиться с другими участниками саммита. Это мировое событие самого высокого ранга, в котором участвуют сильнейшие страны мира», – отметил Додик.
Он добавил, что нынешняя ситуация в мире не отвечает ценностям БРИКС. В частности, уважению суверенных прав других государств и невмешательству во внутренние вопросы стран, которые продвигают члены объединения.
В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. По последним данным, о желании подключиться к работе БРИКС заявили 34 государства. В этом году в объединении председательствует Россия. Саммит в Казани пройдет 22-24 октября. На него приглашены лидеры 36 стран из разных регионов.
12 сентября президент России Владимир Путин назвал программу российского председательства в БРИКС «весьма содержательной и разнообразной». Она включает в себя свыше 200 мероприятий, нацеленных на продвижение партнерства по всем ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи, заметил глава государства.