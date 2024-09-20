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Кеннеди-младший попал под следствие из-за отрезанной 20 лет назад головы кита

Ведомости

Федеральное правоохранительное агентство США подтвердило, что начало расследование в отношении Роберта Ф. Кеннеди-младшего в связи с тем, что он якобы отрезал голову мертвого кита и забрал ее домой около 20 лет назад. Об этом сообщает Associated Press.

Бывший независимый кандидат в президенты рассказал о расследовании 14 сентября во время предвыборной кампании Дональда Трампа в окрестностях Феникса. Кеннеди также рассказал толпе сторонников Трампа в Глендейле, штат Аризона, что получил письмо, «в котором говорилось, что они расследуют мое дело за сбор образцов кита 20 лет назад».

Не подтвердив и не опровергнув, что он взял отрубленную голову кита, Кеннеди сказал, что срок для предъявления обвинений давно истек. Он предположил, что расследование связано с его поддержкой Трампа.

Дочь Кеннеди вспомнила об инциденте с китом в интервью журналу Town and Country в 2012 г. Недавно оно всплыло и получило широкое распространение в социальных сетях. Кэтлин Кеннеди рассказала, что когда ей было 6 лет, ее отец получил сообщение о том, что на берег выбросило мертвого кита. Он взял бензопилу, отрезал киту голову и пристегнул ее к крыше их минивэна, на котором они ехали домой пять часов.

«Каждый раз, когда мы разгонялись на шоссе, китовые соки заливали окна машины, и это была самая отвратительная вещь на планете. У нас у всех на головах были пластиковые пакеты с вырезанными отверстиями для рта, и люди на шоссе показывали нам пальцем, но для нас это были обычные повседневные дела», – вспоминает Кэтлин Кеннеди.

Инцидент с китовьей головой – не единственный странный эпизод, связанный с Кеннеди и мертвым животным. AP обращает внимание, что в прошлом месяце Кеннеди рассказал, что однажды он подобрал медведя, сбитого автомобилистом, и оставил его в Центральном парке Нью-Йорка, положив на него сверху велосипед.

23 августа Кеннеди-младший официально покинул президентскую гонку и призвал голосовать за Трампа. В рамках выступления он назвал три основные причины, которые побудили его выйти из Демократической партии и поддержать Трампа, – это конфликт на Украине, ограничение свободы слова и «война» против детей. 27 августа Трамп включил Кеннеди-младшего в состав своей переходной команды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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