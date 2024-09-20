Кеннеди-младший попал под следствие из-за отрезанной 20 лет назад головы кита
Федеральное правоохранительное агентство США подтвердило, что начало расследование в отношении Роберта Ф. Кеннеди-младшего в связи с тем, что он якобы отрезал голову мертвого кита и забрал ее домой около 20 лет назад. Об этом сообщает Associated Press.
Бывший независимый кандидат в президенты рассказал о расследовании 14 сентября во время предвыборной кампании Дональда Трампа в окрестностях Феникса. Кеннеди также рассказал толпе сторонников Трампа в Глендейле, штат Аризона, что получил письмо, «в котором говорилось, что они расследуют мое дело за сбор образцов кита 20 лет назад».
Не подтвердив и не опровергнув, что он взял отрубленную голову кита, Кеннеди сказал, что срок для предъявления обвинений давно истек. Он предположил, что расследование связано с его поддержкой Трампа.
Дочь Кеннеди вспомнила об инциденте с китом в интервью журналу Town and Country в 2012 г. Недавно оно всплыло и получило широкое распространение в социальных сетях. Кэтлин Кеннеди рассказала, что когда ей было 6 лет, ее отец получил сообщение о том, что на берег выбросило мертвого кита. Он взял бензопилу, отрезал киту голову и пристегнул ее к крыше их минивэна, на котором они ехали домой пять часов.
«Каждый раз, когда мы разгонялись на шоссе, китовые соки заливали окна машины, и это была самая отвратительная вещь на планете. У нас у всех на головах были пластиковые пакеты с вырезанными отверстиями для рта, и люди на шоссе показывали нам пальцем, но для нас это были обычные повседневные дела», – вспоминает Кэтлин Кеннеди.
Инцидент с китовьей головой – не единственный странный эпизод, связанный с Кеннеди и мертвым животным. AP обращает внимание, что в прошлом месяце Кеннеди рассказал, что однажды он подобрал медведя, сбитого автомобилистом, и оставил его в Центральном парке Нью-Йорка, положив на него сверху велосипед.
23 августа Кеннеди-младший официально покинул президентскую гонку и призвал голосовать за Трампа. В рамках выступления он назвал три основные причины, которые побудили его выйти из Демократической партии и поддержать Трампа, – это конфликт на Украине, ограничение свободы слова и «война» против детей. 27 августа Трамп включил Кеннеди-младшего в состав своей переходной команды.