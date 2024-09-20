Кеннеди-младший попал под следствие из-за отрезанной 20 лет назад головы кита

Дочь Кеннеди вспомнила об инциденте с китом в интервью журналу Town and Country в 2012 г. Недавно оно всплыло и получило широкое распространение в социальных сетях. Кэтлин Кеннеди рассказала, что когда ей было 6 лет, ее отец получил сообщение о том, что на берег выбросило мертвого кита. Он взял бензопилу, отрезал киту голову и пристегнул ее к крыше их минивэна, на котором они ехали домой пять часов.