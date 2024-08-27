Трамп включил Кеннеди-младшего в состав своей переходной команды
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп включил в состав своей переходной команды Роберта Кеннеди-младшего, который до этого снялся с выборов. Об этом сообщает телеканал CNBC.
В переходную команду также вошла Тулси Габбард – бывший член палаты представителей конгресса от штата Гавайи. Команда будет принимать кадровые и политические решения, если Трамп выиграет президентские выборы в ноябре.
23 августа Кеннеди-младший официально покинул президентскую гонку и призвал голосовать за Трампа. В рамках выступления он назвал три основные причины, которые побудили его выйти из Демократической партии и поддержать Трампа, – это конфликт на Украине, ограничение свободы слова и «война» против детей.
26 августа экс-демократ Габбард также поддержала Трампа. До 2022 г. она была членом Демократической партии и даже боролась за ее номинацию на выборах президента в 2020 г. Габбард была одним из критиков Трампа, когда он занимал должность президента США, с 2022 г. она зарегистрирована как независимый политик.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президент США Джо Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Ее главным соперником на выборах является Трамп.