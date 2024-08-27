Трамп включил Кеннеди-младшего в состав своей переходной команды

26 августа экс-демократ Габбард также поддержала Трампа. До 2022 г. она была членом Демократической партии и даже боролась за ее номинацию на выборах президента в 2020 г. Габбард была одним из критиков Трампа, когда он занимал должность президента США, с 2022 г. она зарегистрирована как независимый политик.