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Трамп включил Кеннеди-младшего в состав своей переходной команды

Ведомости

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп включил в состав своей переходной команды Роберта Кеннеди-младшего, который до этого снялся с выборов. Об этом сообщает телеканал CNBC.

В переходную команду также вошла Тулси Габбард – бывший член палаты представителей конгресса от штата Гавайи. Команда будет принимать кадровые и политические решения, если Трамп выиграет президентские выборы в ноябре.

23 августа Кеннеди-младший официально покинул президентскую гонку и призвал голосовать за Трампа. В рамках выступления он назвал три основные причины, которые побудили его выйти из Демократической партии и поддержать Трампа, – это конфликт на Украине, ограничение свободы слова и «война» против детей.

26 августа экс-демократ Габбард также поддержала Трампа. До 2022 г. она была членом Демократической партии и даже боролась за ее номинацию на выборах президента в 2020 г. Габбард была одним из критиков Трампа, когда он занимал должность президента США, с 2022 г. она зарегистрирована как независимый политик.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президент США Джо Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Ее главным соперником на выборах является Трамп.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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