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Бывший высокопоставленный демократ Габбард поддержала Трампа на выборах

Ведомости

Бывший член конгресса США от штата Гавайи и экс-демократ Тулси Габбард поддержала кандидата в президенты от Республиканской партии на ноябрьских выборах Дональда Трампа. Об этом заявила сама Габбард в ходе выступления на конференции ассоциации национальной гвардии США в городе Детройт в штате Мичиган, которую транслировал телеканал C-Span.

«Горжусь тем, что стою сегодня перед вами <…> если вы любите нашу страну, как люблю ее я, если вы цените мир и свободу, как я, присоединитесь ко мне и вместе сделаем все, что можем для спасения нашей страны и избрания президентом Дональда Трампа, отправки его обратно в Белый дом», – сказала Габбард.

До 2022 г. она была членом Демократической партии и даже боролась за ее номинацию на выборах президента в 2020 г. Габбард была одним из критиков Трампа, когда он занимал должность президента США, с 2022 г. она зарегистрирована как независимый политик.

Кроме того, Габбард с 2013 по 2016 г. она заместителем председателя Национального комитета Демократической партии (DNC, отвечает за избирательную стратегию партии на всех уровнях: от районных выборов до выборов президента).

Габбард не первый экс-демократ, поддержавший Трампа. 23 августа независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший (был демократом до 2023 г.) также высказался в поддержку Трампа.

Президентские выборы состоятся в США 5 ноября. Вице-президент Камала Харрис будет в них участвовать в качестве кандидата от Демократической партии, ее соперником станет республиканец Трамп.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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