Бывший высокопоставленный демократ Габбард поддержала Трампа на выборах

«Горжусь тем, что стою сегодня перед вами <…> если вы любите нашу страну, как люблю ее я, если вы цените мир и свободу, как я, присоединитесь ко мне и вместе сделаем все, что можем для спасения нашей страны и избрания президентом Дональда Трампа, отправки его обратно в Белый дом», – сказала Габбард.