Бывший высокопоставленный демократ Габбард поддержала Трампа на выборах
Бывший член конгресса США от штата Гавайи и экс-демократ Тулси Габбард поддержала кандидата в президенты от Республиканской партии на ноябрьских выборах Дональда Трампа. Об этом заявила сама Габбард в ходе выступления на конференции ассоциации национальной гвардии США в городе Детройт в штате Мичиган, которую транслировал телеканал C-Span.
«Горжусь тем, что стою сегодня перед вами <…> если вы любите нашу страну, как люблю ее я, если вы цените мир и свободу, как я, присоединитесь ко мне и вместе сделаем все, что можем для спасения нашей страны и избрания президентом Дональда Трампа, отправки его обратно в Белый дом», – сказала Габбард.
До 2022 г. она была членом Демократической партии и даже боролась за ее номинацию на выборах президента в 2020 г. Габбард была одним из критиков Трампа, когда он занимал должность президента США, с 2022 г. она зарегистрирована как независимый политик.
Кроме того, Габбард с 2013 по 2016 г. она заместителем председателя Национального комитета Демократической партии (DNC, отвечает за избирательную стратегию партии на всех уровнях: от районных выборов до выборов президента).
Габбард не первый экс-демократ, поддержавший Трампа. 23 августа независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший (был демократом до 2023 г.) также высказался в поддержку Трампа.
Президентские выборы состоятся в США 5 ноября. Вице-президент Камала Харрис будет в них участвовать в качестве кандидата от Демократической партии, ее соперником станет республиканец Трамп.