Роберт Кеннеди-младший снялся с выборов в США и поддержал Трампа

Кеннеди-младший заявил, что больше не верит, что у него есть реалистичный путь к победе, и что он обратился к властям 10 главных колеблющихся штатов с просьбой изъять его имя из бюллетеней. В рамках выступления он также назвал три основные причины, которые побудили его выти из Демократической партии и поддержать Трампа – это конфликт на Украине, ограничение свободы слова и «война» против детей.