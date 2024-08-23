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Роберт Кеннеди-младший снялся с выборов в США и поддержал Трампа

Ведомости

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший официально покинул президентскую гонку и призвал голосовать за бывшего президента и кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления.

Кеннеди-младший заявил, что больше не верит, что у него есть реалистичный путь к победе, и что он обратился к властям 10 главных колеблющихся штатов с просьбой изъять его имя из бюллетеней. В рамках выступления он также назвал три основные причины, которые побудили его выти из Демократической партии и поддержать Трампа – это конфликт на Украине, ограничение свободы слова и «война» против детей.

О желании Кеннеди-младшего выйти из президентской гонки стало известно ранее в августе, об этом сообщали американские СМИ со ссылкой на источники.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президент США Джо Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Ее главным соперником на выборах является Трамп.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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