Роберт Кеннеди-младший снялся с выборов в США и поддержал Трампа
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший официально покинул президентскую гонку и призвал голосовать за бывшего президента и кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления.
Кеннеди-младший заявил, что больше не верит, что у него есть реалистичный путь к победе, и что он обратился к властям 10 главных колеблющихся штатов с просьбой изъять его имя из бюллетеней. В рамках выступления он также назвал три основные причины, которые побудили его выти из Демократической партии и поддержать Трампа – это конфликт на Украине, ограничение свободы слова и «война» против детей.
О желании Кеннеди-младшего выйти из президентской гонки стало известно ранее в августе, об этом сообщали американские СМИ со ссылкой на источники.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президент США Джо Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Ее главным соперником на выборах является Трамп.