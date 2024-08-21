Роберт Кеннеди-младший может объявить о выходе из президентской гонки в США
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший обратится к американцам 23 августа с речью о «нынешнем историческом моменте и его [Кеннеди] дальнейшем пути». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте избирательного штаба кандидата.
Ранее партнер Кеннеди по президентской кампании и его кандидат на пост вице-президента Николь Шанахан заявила в интервью, что Кеннеди обдумывает возможность завершить кампанию и объединить силы с бывшим президентом США и кандидатом Республиканской партии на ноябрьских выборах Дональдом Трампом.
Последний, отвечая на вопрос CNN, заявил, что «открыт» для этой идеи и может предоставить Кеннеди место в своей будущей администрации в обмен на поддержку.
15 августа газета The Washington Post сообщила, что Кеннеди хочет договориться о получении места в администрации победителя ноябрьских выборов в обмен на свою поддержку. По информации издания, кроме Трампа такие консультации пытались провести и с командой действующего вице-президента и кандидата от демократов Камалы Харрис. Но последняя не изъявила желания договариваться с Кеннеди.
Западные СМИ сообщали, что Кеннеди пытался наладить контакты с Харрис и Трампом из-за проблем с избирательной кампанией. Одна из них – падение его популярности на общенациональном уровне после снятия с выборов президента США Джо Байдена.
Согласно массиву опросов газеты The Hill, в последние дни пребывания Байдена в гонке Кеннеди набирал на гипотетических выборах до 8,7%. Аналогичный срез опросов с участием Харрис отдает Кеннеди 3,2%.