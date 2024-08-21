Роберт Кеннеди-младший может объявить о выходе из президентской гонки в США

15 августа газета The Washington Post сообщила, что Кеннеди хочет договориться о получении места в администрации победителя ноябрьских выборов в обмен на свою поддержку. По информации издания, кроме Трампа такие консультации пытались провести и с командой действующего вице-президента и кандидата от демократов Камалы Харрис. Но последняя не изъявила желания договариваться с Кеннеди.