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Роберт Кеннеди-младший может объявить о выходе из президентской гонки в США

Ведомости

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший обратится к американцам 23 августа с речью о «нынешнем историческом моменте и его [Кеннеди] дальнейшем пути». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте избирательного штаба кандидата.

Ранее партнер Кеннеди по президентской кампании и его кандидат на пост вице-президента Николь Шанахан заявила в интервью, что Кеннеди обдумывает возможность завершить кампанию и объединить силы с бывшим президентом США и кандидатом Республиканской партии на ноябрьских выборах Дональдом Трампом.

Последний, отвечая на вопрос CNN, заявил, что «открыт» для этой идеи и может предоставить Кеннеди место в своей будущей администрации в обмен на поддержку.

15 августа газета The Washington Post сообщила, что Кеннеди хочет договориться о получении места в администрации победителя ноябрьских выборов в обмен на свою поддержку. По информации издания, кроме Трампа такие консультации пытались провести и с командой действующего вице-президента и кандидата от демократов Камалы Харрис. Но последняя не изъявила желания договариваться с Кеннеди.

Западные СМИ сообщали, что Кеннеди пытался наладить контакты с Харрис и Трампом из-за проблем с избирательной кампанией. Одна из них – падение его популярности на общенациональном уровне после снятия с выборов президента США Джо Байдена.

Согласно массиву опросов газеты The Hill, в последние дни пребывания Байдена в гонке Кеннеди набирал на гипотетических выборах до 8,7%. Аналогичный срез опросов с участием Харрис отдает Кеннеди 3,2%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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