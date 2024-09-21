Politico: США опасаются перехода конфликта Израиля и «Хезболлы» в войну

Politico: США опасаются перехода конфликта Израиля и «Хезболлы» в войнуСторонам конфликта на фоне последних атак будет трудно добиться деэскалации
Эскалация между Израилем и группировкой «Хезболла» может произойти в ближайшие дни, такая ситуация рискует спровоцировать полномасштабную войну между двумя сторонами. Соответствующие опасения высказывают официальные лица в США, пишет Politico.
Сторонам конфликта на фоне последних атак Израиля в Ливане будет трудно добиться деэскалации, сообщили двое американских чиновника, знакомых с обсуждениями ситуации в Белом доме. Взрывы пейджеров и раций «Хезболлы», а также удар по Бейруту представляют собой первый залп более широкой израильской военной кампании по ослаблению боевых возможностей «Хезболлы» на юге Ливана, заявили чиновники.
По их данным, сейчас Вашингтон ведет переговоры с Израилем и его союзниками в регионе, чтобы попытаться предотвратить прямую конфронтацию между двумя сторонами. При этом в Израиле сообщили о намерении оказать давление на «Хезболлу» с помощью боевых действий, чтобы затем согласиться на дипломатическое решение конфликта. В Штатах ожидают ухудшения ситуации в ближайшие дни, заявили собеседники издания. По словам одного из них, могут продолжиться атаки на Ливан, после чего «Хезболла» ответит «возмездием» против Израиля в «некой форме» – возможно, ударами беспилотников.
«Главный страх администрации [президента Джо] Байдена – полномасштабная региональная война, которая в конечном итоге может втянуть США, и официальные лица США приложили все усилия, чтобы предотвратить такой сценарий», – говорится в материале.
Администрация все еще пытается определить, как будут разворачиваться события в ближайшие дни, заявил также один из собеседников издания.
17 и 18 сентября в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи и другая электроника. В общей сложности погибли не менее 37 человек, еще несколько тысяч граждан были ранены. «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль. Зарубежные СМИ, включая Reuters и The New York Times, писали, что взрывчатку еще на этапе производства в пейджеры заложила израильская разведка. 18 сентября министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале «новой фазы» войны – силы и ресурсы страны переместят на северный фронт. С того момента ЦАХАЛ совершила уже несколько атак на военные объекты и пусковые установки в Ливане.