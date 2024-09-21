Politico: США опасаются перехода конфликта Израиля и «Хезболлы» в войну

По их данным, сейчас Вашингтон ведет переговоры с Израилем и его союзниками в регионе, чтобы попытаться предотвратить прямую конфронтацию между двумя сторонами. При этом в Израиле сообщили о намерении оказать давление на «Хезболлу» с помощью боевых действий, чтобы затем согласиться на дипломатическое решение конфликта. В Штатах ожидают ухудшения ситуации в ближайшие дни, заявили собеседники издания. По словам одного из них, могут продолжиться атаки на Ливан, после чего «Хезболла» ответит «возмездием» против Израиля в «некой форме» – возможно, ударами беспилотников.