В Газе сообщили о гибели 21 палестинца при ударе Израиля по зданию школы
В секторе Газа в результате удара Израиля по школе, где находились перемещенные лица, погиб как минимум 21 палестинец, передает Al Jazeera.
Удар был нанесен по южной части города, району Аль-Зейтун, пишет также палестинское агентство Wafa. Отмечается, что в результате атаки по школе Аль-Фалах пострадали еще «десятки» мирных жителей.
В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили атаку. Telegram-канал военных сообщил, что в здании школы располагался командно-контрольный центр группировки «Хамас», а удар был нанесен по боевикам движения.
Боевики, по данным израильском армии, использовали этот центр для «планирования и осуществления террористических атак» против ЦАХАЛ и Израиля. Перед ударом были предприняты «многочисленные шаги» для снижения риска нанесения вреда гражданским лицам, говорится в сообщении.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По информации минздрава анклава, число погибших в анклаве превысило 40 000 человек.