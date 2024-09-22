В Шри-Ланке впервые пройдет второй тур выборов президента
Два кандидата на президентских выборах в Шри-Ланке не набрали необходимые для определения победителя 50% голосов, в результате впервые на острове состоится второй тур выборов, передает Reuters со ссылкой на данные избиркома.
Необходимое для победы количество голосов избирателей не смогли набрать два кандидата – член парламента Анура Кумара Диссанаяке, придерживающийся марксистских взглядов, и лидер оппозиции Саджит Премадаса. Они получили по 39,5% и 34% голосов соответственно. Оставшиеся кандидаты вышли из гонки, в том числе действующий президент Шри-Ланки Ранила Викремесингхе, пишет Reuters. Главу государства поддержали на этих выборах 17% ланкийцев.
Диссанаяке в случае победы пообещал распустить парламент в течение 45 дней после вступления в должность. Кандидат также заявил о планах снизить налоги и пересмотреть соглашение о долге с МВФ. Премадаса на последних президентских выборах в 2019 г. набрал 42% голосов. По данным Reuters, левоцентристская партия кандидата также пообещала ввести налоговые изменения для снижения стоимости жизни.
Действующий президент Викремесингхе занял свой пост в 2022 г., когда протесты вынудили президента Готабаю Раджапаксу бежать, а затем уйти в отставку. Беспорядки на Шри-Ланке начались в апреле 2022 г. из-за тяжелого экономического кризиса, возникшего в том числе из-за сокращения количества туристов в период пандемии. 12 апреля впервые за всю историю страны власти объявили дефолт по внешнему долгу, который составляет $51 млрд, из-за нехватки валютных резервов. Из-за того что Раджапакса покинул свой пост раньше окончания полномочий, нового лидера до окончания текущего президентского срока избирал парламент в соответствии с конституцией.