В Шри-Ланке впервые пройдет второй тур выборов президента

Действующий президент Викремесингхе занял свой пост в 2022 г., когда протесты вынудили президента Готабаю Раджапаксу бежать, а затем уйти в отставку. Беспорядки на Шри-Ланке начались в апреле 2022 г. из-за тяжелого экономического кризиса, возникшего в том числе из-за сокращения количества туристов в период пандемии. 12 апреля впервые за всю историю страны власти объявили дефолт по внешнему долгу, который составляет $51 млрд, из-за нехватки валютных резервов. Из-за того что Раджапакса покинул свой пост раньше окончания полномочий, нового лидера до окончания текущего президентского срока избирал парламент в соответствии с конституцией.