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В Шри-Ланке впервые пройдет второй тур выборов президента

Ведомости

Два кандидата на президентских выборах в Шри-Ланке не набрали необходимые для определения победителя 50% голосов, в результате впервые на острове состоится второй тур выборов, передает Reuters со ссылкой на данные избиркома. 

Необходимое для победы количество голосов избирателей не смогли набрать два кандидата – член парламента Анура Кумара Диссанаяке, придерживающийся марксистских взглядов, и лидер оппозиции Саджит Премадаса. Они получили по 39,5% и 34% голосов соответственно. Оставшиеся кандидаты вышли из гонки, в том числе действующий президент Шри-Ланки Ранила Викремесингхе, пишет Reuters. Главу государства поддержали на этих выборах 17% ланкийцев.

Диссанаяке в случае победы пообещал распустить парламент в течение 45 дней после вступления в должность. Кандидат также заявил о планах снизить налоги и пересмотреть соглашение о долге с МВФ. Премадаса на последних президентских выборах в 2019 г. набрал 42% голосов. По данным Reuters, левоцентристская партия кандидата также пообещала ввести налоговые изменения для снижения стоимости жизни.

Действующий президент Викремесингхе занял свой пост в 2022 г., когда протесты вынудили президента Готабаю Раджапаксу бежать, а затем уйти в отставку. Беспорядки на Шри-Ланке начались в апреле 2022 г. из-за тяжелого экономического кризиса, возникшего в том числе из-за сокращения количества туристов в период пандемии. 12 апреля впервые за всю историю страны власти объявили дефолт по внешнему долгу, который составляет $51 млрд, из-за нехватки валютных резервов. Из-за того что Раджапакса покинул свой пост раньше окончания полномочий, нового лидера до окончания текущего президентского срока избирал парламент в соответствии с конституцией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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