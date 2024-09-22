Володин приехал в Белоруссию с рабочим визитом

Володин 22 сентября прибыл в Могилев, куда также приехали депутаты – члены Парламентского собрания Союза Белоруссии и России (СБР). На следующий день, как уточнили в Госдуме, запланировано заседание Совета Парламентского собрания СБР, которое будет посвящено вопросам развития здравоохранения и обеспечения равных прав граждан двух стран в получении медицинской помощи. В заседании примут участие министры здравоохранения двух государств.