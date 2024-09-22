Володин приехал в Белоруссию с рабочим визитом
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин прибыл в Белоруссию, сообщает Telegram-канал нижней палаты.
Володин 22 сентября прибыл в Могилев, куда также приехали депутаты – члены Парламентского собрания Союза Белоруссии и России (СБР). На следующий день, как уточнили в Госдуме, запланировано заседание Совета Парламентского собрания СБР, которое будет посвящено вопросам развития здравоохранения и обеспечения равных прав граждан двух стран в получении медицинской помощи. В заседании примут участие министры здравоохранения двух государств.
По данным ТАСС, в ходе визита в республику Володин вместе с депутатами посетил мемориальный комплекс «Буйничское поле» в Могилеве, созданный в память о героической обороне города от немецко-фашистских захватчиков в июле 1941 г. Спикер Госдумы возложил цветы к памятному камню советскому поэту-фронтовику Константину Симонову и ознакомился с проектом строящегося музея воинской славы на территории мемориала.
В конце августа президент РФ Владимир Путин наградил белорусского лидера Александра Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Лукашенко получил орден «за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства» между Россией и Белоруссией, укреплении дружественных связей между народами двух стран, а также за «большой личный вклад в создание и эффективную деятельность» Союзного государства.