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Истребители ВВС ФРГ поднимались в небо над Балтийским морем из-за самолетов РФ

Ведомости

Истребители военно-воздушных сил ФРГ Eurofighter поднимались в небо в зоне Балтийского моря якобы из-за российских военных самолетов. Об этом сообщили ВВС Германии в соцсети X.

«Сегодня наши силы быстрого реагирования были предупреждены об обнаружении пяти самолетов без полетного плана и с выключенными транспондерами», – сказано в сообщении.

По данным ведомства, среди обнаруженных самолетов были истребители Су-35 и Су-30.

26 августа командование вооруженных сил Польши сообщило, что республика и ее союзники подняли самолеты из-за активности дальней авиации России. Последний раз подобная интенсивная деятельность российской авиации была зафиксирована 8 июля.

8 июля самолеты Польши дважды поднимались в небо якобы из-за интенсивных действий России. 26 мая оперативное командование ВС Польши сообщало, что самолеты республики и союзных стран поднимались в воздух из-за активности авиации России. 27 апреля польские самолеты также поднимались в небо по той же причине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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