Истребители ВВС ФРГ поднимались в небо над Балтийским морем из-за самолетов РФ
Истребители военно-воздушных сил ФРГ Eurofighter поднимались в небо в зоне Балтийского моря якобы из-за российских военных самолетов. Об этом сообщили ВВС Германии в соцсети X.
«Сегодня наши силы быстрого реагирования были предупреждены об обнаружении пяти самолетов без полетного плана и с выключенными транспондерами», – сказано в сообщении.
По данным ведомства, среди обнаруженных самолетов были истребители Су-35 и Су-30.
26 августа командование вооруженных сил Польши сообщило, что республика и ее союзники подняли самолеты из-за активности дальней авиации России. Последний раз подобная интенсивная деятельность российской авиации была зафиксирована 8 июля.
8 июля самолеты Польши дважды поднимались в небо якобы из-за интенсивных действий России. 26 мая оперативное командование ВС Польши сообщало, что самолеты республики и союзных стран поднимались в воздух из-за активности авиации России. 27 апреля польские самолеты также поднимались в небо по той же причине.