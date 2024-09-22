КСИР: 12 израильских агентов собирались провести акции по дестабилизации в Иране
Корпус стражей исламской революции (КСИР) раскрыл сеть из 12 израильских агентов в шести провинциях Ирана, планировавших акции по дестабилизации внутренней ситуации в Исламской Республике. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на заявление организации.
Агенты Израиля арестованы, уточнили в КСИР. Отмечается, что Израиль принял меры по дестабилизации в Иране после того, как страна и ее союзники потерпели неудачу в достижении целей в секторе Газа и Ливане.
17 и 18 сентября в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи и другая электроника. В общей сложности погибли не менее 37 человек, еще несколько тысяч граждан были ранены. Ливанская группировка «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль. Зарубежные СМИ писали, что взрывчатку еще на этапе производства в пейджеры заложила израильская разведка.
18 сентября министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил начало «новой фазы» войны – силы и ресурсы страны переместят на северный фронт. С того момента Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершила уже несколько атак на военные объекты и пусковые установки в Ливане.
Израиль и радикальная палестинская группировка «Хамас» в последние месяцы при участии иностранных посредников вели переговоры о заключении сделки, один из пунктов которой предусматривал бы освобождение заложников. Камнем преткновения остается вопрос относительно присутствия ЦАХАЛ в Филадельфийском коридоре, на границе между сектором Газа и Египтом. Нетаньяху считает, что Израиль должен контролировать эту территорию, чтобы помешать «Хамасу» нелегально провозить оружие в анклав и восстанавливать свою армию.