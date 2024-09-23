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Армия обороны Израиля сообщила об атаке более 150 объектов «Хезболлы» в Ливане

Ведомости

Армия обороны Израиля атаковала более 150 объектов шиитского движения «Хезболла» в Ливане, сообщили в ЦАХАЛ.

«Начиная с утра сегодняшнего дня и до сих пор ЦАХАЛ атаковал более 150 целей, используя десятки истребителей всех эскадрилий военно-воздушных сил», – говорится в заявлении армии.

Первые сообщения о массированной атаке объектов «Хезболлы» появились около 6:30 мск. Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари во время брифинга заявил, что ЦАХАЛ выявил планы «Хезболлы» атаковать граждан Израиля. «Мы призываем всех, кто находится вблизи объектов или внутри домов, где "Хезболла" прячет оружие, немедленно отойти от них», – обратился он к жителям Ливана.

17 и 18 сентября в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи и другая электроника. В общей сложности погибли не менее 37 человек, еще несколько тысяч граждан были ранены. Ливанская группировка «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль. Зарубежные СМИ писали, что взрывчатку еще на этапе производства в пейджеры заложила израильская разведка.

18 сентября министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил начало «новой фазы» войны – силы и ресурсы страны перемещаются на северный фронт. С того момента армия обороны Израиля совершила уже несколько атак на военные объекты и пусковые установки в Ливане.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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