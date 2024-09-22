«Хезболла» и Израиль перешли к массированным ракетным обстрелам друг друга

«Хезболла» и Израиль перешли к массированным ракетным обстрелам друг другаЭто может быть прологом к наземной операции ЦАХАЛ в Ливане
Утром 22 сентября шиитская военизированная ливанская группировка «Хезболла» запустила около 150 крылатых ракет и беспилотников по северным городам Израиля, передает пресс-служба Армии обороны страны (ЦАХАЛ). Эта атака произошла менее, чем через 48 часов после израильского удара по командному пункту «Хезболлы» в пригороде Бейрута, в результате которого погибли по меньшей мере 45 человек.
По данным израильских военных, большинство ливанских ракет были перехвачены в районах Хайфы и Назарета. Но осколочные ранения получили трое израильтян, школы на севере Израиля закрылись, а медицинские учреждения переведены в убежища. Одновременно израильские ПВО перехватили большинство крылатых ракет, выпущенных из Ирака проиранской группировкой «Исламское сопротивление».
В заявлении, опубликованном в Telegram-канале Al-Ahed, «Хезболла» назвала свой ракетный обстрел ответом на взрывы пейджеров и раций в Ливане 17 и 18 сентября. В результате массовой детонации устройств погибли не менее 37 человек, более 3000 получили ранения. Ответственность за весьма нетрадиционную атаку движение возложило на Израиль. Его президент Ицхак Герцог 22 сентября впервые прокомментировал эти обвинения, заявив Sky News, что он отвергает «любую связь» Тель-Авива с источником операции, добавив, что у «Хезболлы» есть и «другие враги».
Известно, что «Хезболла» 22 сентября использовала ракеты Fadi-1 (дальность полета 80 км) и впервые – ракеты Fadi-2 дальностью полета в 105 км. Целью удара, как утверждает движение, была авиабаза Рамат-Давид к юго-востоку от Хайфы. Группировка также взяла ответственность за обстрел завода израильской оборонной компании Rafael, который специализируется на производстве средств связи и оборудования.
В ответ израильские ВВС нанесли серию воздушных ударов на юге Ливана. По словам израильских военных, в ходе атаки они поразили около 400 целей, включая тысячи ракетных установок «Хезболлы». Они добавили, что ЦАХАЛ продолжит поражать военные цели противника до тех пор, пока не будет восстановлено спокойствие на северных рубежах страны.
А 20 сентября израильская авиация нанесла еще более серьезный ракетный удар по многоэтажному жилому дому в южном пригороде Бейрута, где, предположительно, проводили совещание командиры «Хезболлы». Тогда, по ее заявлению, погибли 16 членов движения, включая командира спецподразделения Radwan Force Ибрагима Акила и высокопоставленного чиновника Ахмеда Вахби. Неназванный чиновник в израильском правительстве в разговоре с Associated Press назвал удар израильских ВВС по Бейруту «самой смертоносной атакой» с момента окончания Второй ливанской войны в 2006 г. Израильские военные утверждают, что тем ударом ЦАХАЛ «полностью уничтожил цепочку военного командования» шиитской группировки. В Министерстве здравоохранения Ливана говорят всего о 45 погибших.
В заявлении, опубликованном 22 сентября в своем Telegram-канале, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия нанесла серию ударов по «Хезболле», «которых она не могли себе представить». «Если "Хезболла" не поняла наше послание, я обещаю вам – они поймут. Мы сделаем все необходимое для восстановления безопасности», – добавил премьер.
Текущий уровень противостояния Израиля и «Хезболлы» не устраивает Нетаньяху: его цель – отвлечь внимание израильских граждан от провалов в Газе и уменьшить давление на него со стороны оппозиции, считает старший эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. По мнению эксперта, израильский премьер ударами по Бейруту рассчитывает вызывать ответную реакцию со стороны Ирана, чтобы впоследствии начать наземную операцию в Ливане. Это, полагает эксперт, позволит Нетаньяху сохранить коалицию правых партий, которая с начала войны в Газе неоднократно была на грани распада. «В определенном смысле на эскалацию рассчитывают власти Ирана и лидеры "Хезболлы", так как в противном случае их позиции и репутация непримиримых борцов против Израиля рискует ослабнуть. Поэтому риски обострения ситуации в регионе возможны», – допускает эксперт.
При этом, продолжает Балмасов, израильские военные не хотели бы начала Третьей ливанской войны. «Все помнят последствия войны 2006 г., которая развеяла миф о непобедимости израильской военной техники. Кроме того, с учетом боев в Газе в ЦАХАЛе существуют сомнения о возможности контролировать еще и часть Ливана. Внутриполитические издержки от этого [вторжения в Ливан] будут выше, чем в случае с палестинцами», – отметил эксперт.
Вероятность начала израильской наземной операции в Ливане будет зависеть как от эффективности воздушных атак ВВС Израиля, так и от ослабления военного потенциала «Хезболлы», говорит эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. В любом случае, продолжает эксперт, подобный вариант остается на повестке дня. По мнению эксперта, у израильского военно-политического руководства нет готового плана, а все решения принимаются в режиме реального времени. «На фоне затянувшейся войны в Газе еврейское государство крайне аккуратно подходит к войне с "Хезболлой", чтобы после не допустить провалов и не увязнуть в Ливане», -- объяснил эксперт.
По словам Семенова, в текущем конфликте «Хезболла» не использует свой ракетный потенциал на полную мощь, так как движение зависит и от настроений ливанских граждан, которые выступают против полномасштабной войны с Израилем. «Группировка ограничивает свои удары, чтобы не спровоцировать израильское руководство от радикальных мер. При этом у ливанцев есть соблазн задействовать все ресурсы для борьбы с израильтянами. Благо, в отличие от "Хамаса" они могут свободно пополнять свои арсеналы», – говорит эксперт.