«Хезболла» и Израиль перешли к массированным ракетным обстрелам друг друга

Текущий уровень противостояния Израиля и «Хезболлы» не устраивает Нетаньяху: его цель – отвлечь внимание израильских граждан от провалов в Газе и уменьшить давление на него со стороны оппозиции, считает старший эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. По мнению эксперта, израильский премьер ударами по Бейруту рассчитывает вызывать ответную реакцию со стороны Ирана, чтобы впоследствии начать наземную операцию в Ливане. Это, полагает эксперт, позволит Нетаньяху сохранить коалицию правых партий, которая с начала войны в Газе неоднократно была на грани распада. «В определенном смысле на эскалацию рассчитывают власти Ирана и лидеры "Хезболлы", так как в противном случае их позиции и репутация непримиримых борцов против Израиля рискует ослабнуть. Поэтому риски обострения ситуации в регионе возможны», – допускает эксперт.