Президент Израиля отверг причастность Тель-Авива к подрывам пейджеров в Ливане

Герцог в интервью отверг утверждения о том, что Израиль был причастен к взрывам пейджеров и раций в Ливане, пишет Sky News. Тель-Авив не стремится к полномасштабной войне со своим северным соседом, подчеркнул он. При этом глава государства допустил, что ситуация в регионе может «резко обостриться». Герцог в ходе интервью также показал изображение с фотографиями военных командиров «Хезболлы», уточнив, кто из них был убит в результате израильского авиаудара по Бейруту.