Президент Израиля отверг причастность Тель-Авива к подрывам пейджеров в Ливане

Президент Израиля отверг причастность Тель-Авива к подрывам пейджеров в ЛиванеТель-Авив не стремится к полномасштабной войне с соседом, подчеркнул он
Израиль не имеет отношения к взрывам пейджеров и раций в Ливане, а у группировки «Хезболла» есть много врагов, заявил президент еврейского государства Ицхак Герцог в интервью Sky News.
Герцог в интервью отверг утверждения о том, что Израиль был причастен к взрывам пейджеров и раций в Ливане, пишет Sky News. Тель-Авив не стремится к полномасштабной войне со своим северным соседом, подчеркнул он. При этом глава государства допустил, что ситуация в регионе может «резко обостриться». Герцог в ходе интервью также показал изображение с фотографиями военных командиров «Хезболлы», уточнив, кто из них был убит в результате израильского авиаудара по Бейруту.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 21 сентября подтвердила ликвидацию при ударе по Бейруту 16 командиров группировки, в результате которого погиб в том числе глава командования спецопераций движения Ибрагим Акиль.
Отрицание президентом Герцогом причастности к взрывам пейджеров и раций «Хезболлы» выходит за рамки официального ответа правительства Израиля, которое «до сих пор вообще ничего не говорило», заявил корреспондент телеканала Алистер Банкалл. Для Тель-Авива, отмечает он, необычно хранить молчание после крупных атак на своих врагов и его причастность, как правило, «подразумевается по отсутствию комментариев».
«Герцог, возможно, прав, предполагая, что у "Хезболлы" есть и другие враги помимо США, которые неоднократно отрицали, что знали об атаках заранее. Я не могу вспомнить другое государство, которое имело бы возможности, волю и цель осуществить эти атаки», – заявил журналист.
17 и 18 сентября в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи и другая электроника. В общей сложности погибли не менее 37 человек, еще несколько тысяч граждан были ранены. «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале «новой фазы» войны – силы и ресурсы страны переместят на северный фронт.