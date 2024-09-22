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Президент Израиля отверг причастность Тель-Авива к подрывам пейджеров в Ливане

Тель-Авив не стремится к полномасштабной войне с соседом, подчеркнул он
Ведомости

Израиль не имеет отношения к взрывам пейджеров и раций в Ливане, а у группировки «Хезболла» есть много врагов, заявил президент еврейского государства Ицхак Герцог в интервью Sky News.

Герцог в интервью отверг утверждения о том, что Израиль был причастен к взрывам пейджеров и раций в Ливане, пишет Sky News. Тель-Авив не стремится к полномасштабной войне со своим северным соседом, подчеркнул он. При этом глава государства допустил, что ситуация в регионе может «резко обостриться». Герцог в ходе интервью также показал изображение с фотографиями военных командиров «Хезболлы», уточнив, кто из них был убит в результате израильского авиаудара по Бейруту.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 21 сентября подтвердила ликвидацию при ударе по Бейруту 16 командиров группировки, в результате которого погиб в том числе глава командования спецопераций движения Ибрагим Акиль.

Отрицание президентом Герцогом причастности к взрывам пейджеров и раций «Хезболлы» выходит за рамки официального ответа правительства Израиля, которое «до сих пор вообще ничего не говорило», заявил корреспондент телеканала Алистер Банкалл. Для Тель-Авива, отмечает он, необычно хранить молчание после крупных атак на своих врагов и его причастность, как правило, «подразумевается по отсутствию комментариев».

«Герцог, возможно, прав, предполагая, что у "Хезболлы" есть и другие враги помимо США, которые неоднократно отрицали, что знали об атаках заранее. Я не могу вспомнить другое государство, которое имело бы возможности, волю и цель осуществить эти атаки», – заявил журналист.

17 и 18 сентября в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи и другая электроника. В общей сложности погибли не менее 37 человек, еще несколько тысяч граждан были ранены. «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале «новой фазы» войны – силы и ресурсы страны переместят на северный фронт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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