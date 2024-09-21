Израильская армия заявила об уничтожении 16 командиров «Хезболлы» в Бейруте
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию при ударе по Бейруту 16 командиров из ливанской группировки «Хезболла», в результате которого погиб в том числе глава командования спецопераций движения Ибрагим Акиль. Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
ВВС Израиля нанесли «точный удар» и уничтожили Акиля 20 сентября во время встречи с командирами сил «Радван» в районе Дахие в Бейруте, говорится в сообщении израильской армии. По ее данным, в результате атаки были убиты еще 15 человек, в том числе старшие командиры. Среди ликвидированных в Бейруте ЦАХАЛ называет Абу Хассана Самира, который был главой учебного подразделения сил «Радван». По данным израильской армии, он участвовал в продвижении укрепления «Хезболлы» на юге Ливана и «спланировал и осуществил многочисленные обстрелы и проникновения на территорию Израиля». Другие командиры, как отмечается в заявление, «годами» планировали атаки на соседнее государство.
«Акиль и командиры, ликвидированные в результате удара, отвечали за планирование, продвижение и выполнение сотен террористических операций против Израиля, включая планирование смертоносного плана "Хезболлы" по набегам на общины Галилеи», – говорится в заявлении ЦАХАЛ.
Армия обороны Израиля нанесла удары по Бейруту днем 20 сентября – после того, как «Хезболла» выпустила более 150 ракет по северу Израиля. Атаки последовали за массовыми взрывами электронных устройств по всему Ливану 17 и 18 сентября. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале «новой фазы» войны, а именно о переброске сил и ресурсов страны на северный фронт. После глава генштаба генерал-майор Герци Халеви утвердил план по обороне на направлении.