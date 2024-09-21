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Израильская армия заявила об уничтожении 16 командиров «Хезболлы» в Бейруте

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию при ударе по Бейруту 16 командиров из ливанской группировки «Хезболла», в результате которого погиб в том числе глава командования спецопераций движения Ибрагим Акиль. Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ в Telegram-канале. 

ВВС Израиля нанесли «точный удар» и уничтожили Акиля 20 сентября во время встречи с командирами сил «Радван» в районе Дахие в Бейруте, говорится в сообщении израильской армии. По ее данным, в результате атаки были убиты еще 15 человек, в том числе старшие командиры. Среди ликвидированных в Бейруте ЦАХАЛ называет Абу Хассана Самира, который был главой учебного подразделения сил «Радван». По данным израильской армии, он участвовал в продвижении укрепления «Хезболлы» на юге Ливана и «спланировал и осуществил многочисленные обстрелы и проникновения на территорию Израиля». Другие командиры, как отмечается в заявление, «годами» планировали атаки на соседнее государство.

«Акиль и командиры, ликвидированные в результате удара, отвечали за планирование, продвижение и выполнение сотен террористических операций против Израиля, включая планирование смертоносного плана "Хезболлы" по набегам на общины Галилеи», – говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля нанесла удары по Бейруту днем 20 сентября – после того, как «Хезболла» выпустила более 150 ракет по северу Израиля. Атаки последовали за массовыми взрывами электронных устройств по всему Ливану 17 и 18 сентября. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале «новой фазы» войны, а именно о переброске сил и ресурсов страны на северный фронт. После глава генштаба генерал-майор Герци Халеви утвердил план по обороне на направлении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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