Израильская армия заявила об уничтожении 16 командиров «Хезболлы» в Бейруте

ВВС Израиля нанесли «точный удар» и уничтожили Акиля 20 сентября во время встречи с командирами сил «Радван» в районе Дахие в Бейруте, говорится в сообщении израильской армии. По ее данным, в результате атаки были убиты еще 15 человек, в том числе старшие командиры. Среди ликвидированных в Бейруте ЦАХАЛ называет Абу Хассана Самира, который был главой учебного подразделения сил «Радван». По данным израильской армии, он участвовал в продвижении укрепления «Хезболлы» на юге Ливана и «спланировал и осуществил многочисленные обстрелы и проникновения на территорию Израиля». Другие командиры, как отмечается в заявление, «годами» планировали атаки на соседнее государство.