ЦАХАЛ подтвердила гибель командующего «Хезболлы» после атаки на Бейрут
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель главы командования спецопераций «Хезболлы» Ибрагима Акиля в Бейруте, следует из официального заявления ЦАХАЛ.
«Истребители ВВС нанесли удар по району Бейрута и убили Ибрагима Акиля, главу оперативной группы террористической организации «Хезболла», – говорится в публикации. В заявлении также утверждается, что при ударе вместе с Акилем были ликвидированы представители высшего командного состава отряда «Радван» – элитного подразделения движения «Хезболла». Ливанская сторона пока не комментирует эту информацию.
Армия обороны Израиля нанесла удары по Бейруту днем 20 сентября – после того, как «Хезболла» выпустила более 150 ракет по северу Израиля. Атаки последовали за массовыми взрывами электронных устройств по всему Ливану 17 и 18 сентября. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале «новой фазы» войны, а именно о переброске сил и ресурсов страны на северный фронт. После глава генштаба генерал-майор Герци Халеви утвердил план по обороне на направлении.
По последним данным минздрава Ливана, в результате атаки Израиля на Бейрут погибли по меньшей мере девять человек, среди них пятеро детей. Пострадали 59 человек, передает заявление ведомства телеканал Al Jazeera.