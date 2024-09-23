ТАСС: ВСУ пытаются вывести несколько групп солдат из Угледара
ВСУ пытаются вывести несколько групп военнослужащих из Угледара в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
По словам собеседника, это первые попытки украинских военных «покинуть цитадель». На юго-востоке города ВСУ также оставили многие позиции, добавили в силовых структурах.
Минобороны РФ регулярно отчитывается о нанесении поражения противнику вблизи Угледара, в предыдущий раз – 21 сентября. 7 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ подошли к Угледару настолько близко, что он «уже виден невооруженным глазом».
Спустя три дня советник главы региона Игорь Кимаковский выразил мнение, что в скором времени ВС РФ перережут основную дорогу снабжения Угледара и город попадет в оперативное окружение. 20 сентября ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщил, что группировка ВСУ в Угледаре фактически оказалась в оперативном окружении. Утверждалось, что противник почти полностью отрезан от снабжения, а передвижение по грунтовым дорогам крайне затруднительно, поскольку ВСУ находятся под огневым контролем ВС РФ.