ТАСС: ВСУ пытаются вывести несколько групп солдат из Угледара

Спустя три дня советник главы региона Игорь Кимаковский выразил мнение, что в скором времени ВС РФ перережут основную дорогу снабжения Угледара и город попадет в оперативное окружение. 20 сентября ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщил, что группировка ВСУ в Угледаре фактически оказалась в оперативном окружении. Утверждалось, что противник почти полностью отрезан от снабжения, а передвижение по грунтовым дорогам крайне затруднительно, поскольку ВСУ находятся под огневым контролем ВС РФ.