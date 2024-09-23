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ТАСС: ВСУ пытаются вывести несколько групп солдат из Угледара

Ведомости

ВСУ пытаются вывести несколько групп военнослужащих из Угледара в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника, это первые попытки украинских военных «покинуть цитадель». На юго-востоке города ВСУ также оставили многие позиции, добавили в силовых структурах.

Минобороны РФ регулярно отчитывается о нанесении поражения противнику вблизи Угледара, в предыдущий раз – 21 сентября. 7 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ подошли к Угледару настолько близко, что он «уже виден невооруженным глазом».

Спустя три дня советник главы региона Игорь Кимаковский выразил мнение, что в скором времени ВС РФ перережут основную дорогу снабжения Угледара и город попадет в оперативное окружение. 20 сентября ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщил, что группировка ВСУ в Угледаре фактически оказалась в оперативном окружении. Утверждалось, что противник почти полностью отрезан от снабжения, а передвижение по грунтовым дорогам крайне затруднительно, поскольку ВСУ находятся под огневым контролем ВС РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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