Кимаковский: ВСУ попали в оперативное окружение на Торецком направлении

10 августа Минобороны РФ сообщило, что авиация ВКС России в течение суток нанесла около 40 ударов по позициям ВСУ в в районах Гродовки, Николаевки и Селидово. Нанесены удары по формированиям первой танковой, 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, а также 95-й десантно-штурмовой бригад противника в районах Торецка, Новгородского, Николаевки и Гродовки. В результате удалось отразить три контратаки штурмовых групп ВСУ.