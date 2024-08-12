Кимаковский: ВСУ попали в оперативное окружение на Торецком направлении
Группировка украинских сил попала в оперативное окружение между населенными пунктами Нью-Йорк и Торецк в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в эфире «Соловьев Life» заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«В оперативном окружении между Нью-Йорком и Торецком находится уже небольшая группировка, которая находится под постоянным огневым контролем», – уточнил Кимаковский (цитата по ТАСС).
По его словам, по линии боевого соприкосновения в регионе у российской армии есть существенные успехи. Советник главы ДНР особенно отметил покровское направление, в частности районы Гродовки и Новогродовки. Вблизи населенного пункта Константиновка на угледарском направлении Вооруженные силы (ВС) России выровняли линию обороны вдоль трассы снабжения украинской группировки в Угледаре.
10 августа Минобороны РФ сообщило, что авиация ВКС России в течение суток нанесла около 40 ударов по позициям ВСУ в в районах Гродовки, Николаевки и Селидово. Нанесены удары по формированиям первой танковой, 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, а также 95-й десантно-штурмовой бригад противника в районах Торецка, Новгородского, Николаевки и Гродовки. В результате удалось отразить три контратаки штурмовых групп ВСУ.
С 5 августа ВС России взяли под контроль три населенных пункта в ДНР – Тимофеевку, Новоселовку Первую и Веселое, сообщали в оборонном ведомстве.