ВС России за неделю взяли под контроль три населенных пункта в ДНР
Вооруженные силы (ВС) России за неделю взяли под контроль населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» в течение недели освобождены населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое Донецкой народной республики», – сказано в сообщении.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены два истребителя МиГ-29 воздушных сил Украины, три боевые машины реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-125 и три радиолокационные станции.
Средствами ПВО за неделю сбиты три истребителя воздушных сил Украины, четыре крылатые ракеты воздушного базирования SCALP-EG, 14 оперативно-тактических ракет ATACMS, управляемая авиационная бомба Hammer, две зенитные управляемые ракеты зенитного ракетного комплекса Patriot, 72 реактивных снаряда HIMARS, Vampire и «Ольха» и 668 беспилотников.
Силами Черноморского флота 9 августа отражена атака семи безэкипажных катеров по военно-морской базе Севастополь. Все катера уничтожены.
6 августа военнослужащие подразделений группировки войск «Центр» взяли под контроль Тимофеевку ДНР. 4 августа также сообщалось о взятии под контроль Новоселовки Первой в ДНР. Военных поздравил министр обороны Андрей Белоусов.
После начала спецоперации на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.