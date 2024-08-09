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ВС России за неделю взяли под контроль три населенных пункта в ДНР

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России за неделю взяли под контроль населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» в течение недели освобождены населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое Донецкой народной республики», – сказано в сообщении.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены два истребителя МиГ-29 воздушных сил Украины, три боевые машины реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-125 и три радиолокационные станции.

Средствами ПВО за неделю сбиты три истребителя воздушных сил Украины, четыре крылатые ракеты воздушного базирования SCALP-EG, 14 оперативно-тактических ракет ATACMS, управляемая авиационная бомба Hammer, две зенитные управляемые ракеты зенитного ракетного комплекса Patriot, 72 реактивных снаряда HIMARS, Vampire и «Ольха» и 668 беспилотников.

Силами Черноморского флота 9 августа отражена атака семи безэкипажных катеров по военно-морской базе Севастополь. Все катера уничтожены.

6 августа военнослужащие подразделений группировки войск «Центр» взяли под контроль Тимофеевку ДНР. 4 августа также сообщалось о взятии под контроль Новоселовки Первой в ДНР. Военных поздравил министр обороны Андрей Белоусов.

После начала спецоперации на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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