Военные ВС РФ взяли под контроль Тимофеевку в ДНР
Военнослужащие подразделений группировки войск «Центр» Вооруженных сил России взяли под контроль Тимофеевку Донецкой народной республики (ДНР) и заняли более выгодные рубежи, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Российские военные нанесли поражения четырем механизированным и пехотной бригадам вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригаде теробороны в районах Торецка, Новгородского, Воздвиженки, Гродовки и Тарасовки ДНР. Были отражены три контратаки штурмовых групп двух механизированных и десантно-штурмовой бригад украинской армии.
Противник потерял до 355 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 100-миллиметровую противотанковую пушку «Рапира».
4 августа также сообщалось о взятии под контроль Новоселовки Первой в ДНР. Военных поздравил министр обороны Андрей Белоусов.
Специальная военная операция на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав РФ по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.