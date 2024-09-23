Кабмин поддержал освобождение от ответственности подсудимых контрактников
Правительство России поддержало законопроект о возможности освобождения участников спецоперации от уголовного наказания на стадии суда. Об этом говорится в отзыве правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
Комиссия отмечает, что законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, положениям договора о Евразийском экономическом сотрудничестве и не повлечет возникновения финансово-экономических последствий и не окажет влияния на доходы и расходы бюджетов бюджетной системы РФ. По информации ТАСС, комиссия не вносила правки.
Сам законопроект Госдума одобрила в первом чтении 18 сентября. За разработку проекта отвечал думский комитет по госстроительству и законодательству. Проект был внесен в ГД 23 августа. Авторами предлагается дополнить положения ст. 78.1 УК РФ (освобождение от уголовной ответственности в связи с призывом на военную службу в период мобилизации или в военное время). Приостанавливать уголовные дела с отменой меры пресечения сможет суд, в который поступили материалы дела, а также суд, вынесший приговор. Также дела будут прекращаться с согласия руководителя следственного органа или прокурора.
18 сентября в первом чтении также был принят законопроект о возможности заключать контракт с Минобороны подсудимыми в период военного времени или мобилизации. Авторами выступили депутаты от «ЕР» Павел Крашенинников и Андрей Картаполов, а также сенатор Андрей Клишас. Как следует из пояснительной записки, подсудимые, чье дело рассматривается в первой инстанции, смогут заключать контракт, после чего их дело будет приостановлено по ходатайству командного состава. Сам проект был внесен 29 августа, а 5 сентября состоялось предварительное рассмотрение.