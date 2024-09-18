ГД одобрила освобождение участников спецоперации от уголовного наказания

ГД одобрила освобождение участников спецоперации от уголовного наказанияТакже был принят в первом чтении проект о возможности заключать контракт с подсудимыми
Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности освобождения участников спецоперации от уголовного наказания на стадии суда. За разработку проекта отвечал думский комитет по строительству и законодательству.
Сам проект был внесен в Госдуму 23 августа. Авторами предлагается дополнить положения ст. 78.1 УК РФ (освобождение от уголовной ответственности в связи с призывом на военную службу в период мобилизации или в военное время). Приостанавливать уголовные дела с отменой меры пресечения сможет суд, в который поступили материалы дела, а также суд, вынесший приговор. Также дела будут прекращаться с согласия руководителя следственного органа или прокурора.
Верховный суд предложил освобождать участников спецоперации от уголовной ответственности на стадии суда 13 августа. Инициативу поддержало правительство, писал ТАСС 20 августа. Кабинет министров в своем отзыве указал, что нововведения также потребуют изменений в законе «О воинской обязанности и военной службе». Сейчас его нормы не предусматривают возможность заключения контракта о прохождении военной службы с подсудимыми.
18 сентября в первом чтении также был принят законопроект о возможности заключать контракт с Минобороны подсудимыми в период военного времени или мобилизации. Авторами выступили депутаты от «ЕР» Павел Крашенинников и Андрей Картаполов, а также сенатора Андрей Клишас. Как следует из пояснительной записки, подсудимые, чье дело рассматривается в первой инстанции, смогут заключать контракт, после чего их дело будет приостановлено по ходатайству командного состава. Сам проект был внесен 29 августа, а 5 сентября состоялось предварительное рассмотрение.
14 августа пленум Верховного суда принял проект постановления с законодательной инициативой об освобождении от уголовной ответственности призванных на военную службу или заключивших контракт в период мобилизации или в военное время на стадии судебного разбирательства. Зампредседателя наивысшей судебной инстанции Владимир Давыдов в ходе заседания пленума отметил, что сейчас «все эти процедуры уже предусмотрены действующем законодательством, реально применяются на практике, но только лишь в стадии предварительного расследования». Имеется в виду, пояснил судья, что они действуют в досудебном производстве, а также на стадии исполнения приговора, но не распространяются на судебные стадии с момента поступления дела в суд и до вступления в силу итогового судебного решения, т. е. на первые инстанции, подготовку дела к апелляции и апелляционное производство.
Как следует из обоих законопроектов, полностью освободиться от уголовной ответственности подсудимые-мобилизованные и подсудимые-контрактники смогут после получения госнаграды или увольнения с военной службы по возрасту, состоянию здоровья, в связи с окончанием периода мобилизации, отменой военного положения или истечением военного времени.