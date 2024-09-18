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ГД одобрила освобождение участников спецоперации от уголовного наказания

Также был принят в первом чтении проект о возможности заключать контракт с подсудимыми
Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности освобождения участников спецоперации от уголовного наказания на стадии суда. За разработку проекта отвечал думский комитет по строительству и законодательству.

Сам проект был внесен в Госдуму 23 августа. Авторами предлагается дополнить положения ст. 78.1 УК РФ (освобождение от уголовной ответственности в связи с призывом на военную службу в период мобилизации или в военное время). Приостанавливать уголовные дела с отменой меры пресечения сможет суд, в который поступили материалы дела, а также суд, вынесший приговор. Также дела будут прекращаться с согласия руководителя следственного органа или прокурора.

Верховный суд предложил освобождать участников спецоперации от уголовной ответственности на стадии суда 13 августа. Инициативу поддержало правительство, писал ТАСС 20 августа. Кабинет министров в своем отзыве указал, что нововведения также потребуют изменений в законе «О воинской обязанности и военной службе». Сейчас его нормы не предусматривают возможность заключения контракта о прохождении военной службы с подсудимыми.

18 сентября в первом чтении также был принят законопроект о возможности заключать контракт с Минобороны подсудимыми в период военного времени или мобилизации. Авторами выступили депутаты от «ЕР» Павел Крашенинников и Андрей Картаполов, а также сенатора Андрей Клишас. Как следует из пояснительной записки, подсудимые, чье дело рассматривается в первой инстанции, смогут заключать контракт, после чего их дело будет приостановлено по ходатайству командного состава. Сам проект был внесен 29 августа, а 5 сентября состоялось предварительное рассмотрение.

14 августа пленум Верховного суда принял проект постановления с законодательной инициативой об освобождении от уголовной ответственности призванных на военную службу или заключивших контракт в период мобилизации или в военное время на стадии судебного разбирательства. Зампредседателя наивысшей судебной инстанции Владимир Давыдов в ходе заседания пленума отметил, что сейчас «все эти процедуры уже предусмотрены действующем законодательством, реально применяются на практике, но только лишь в стадии предварительного расследования». Имеется в виду, пояснил судья, что они действуют в досудебном производстве, а также на стадии исполнения приговора, но не распространяются на судебные стадии с момента поступления дела в суд и до вступления в силу итогового судебного решения, т. е. на первые инстанции, подготовку дела к апелляции и апелляционное производство.

Как следует из обоих законопроектов, полностью освободиться от уголовной ответственности подсудимые-мобилизованные и подсудимые-контрактники смогут после получения госнаграды или увольнения с военной службы по возрасту, состоянию здоровья, в связи с окончанием периода мобилизации, отменой военного положения или истечением военного времени.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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