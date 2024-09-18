ГД одобрила освобождение участников спецоперации от уголовного наказания

14 августа пленум Верховного суда принял проект постановления с законодательной инициативой об освобождении от уголовной ответственности призванных на военную службу или заключивших контракт в период мобилизации или в военное время на стадии судебного разбирательства. Зампредседателя наивысшей судебной инстанции Владимир Давыдов в ходе заседания пленума отметил, что сейчас «все эти процедуры уже предусмотрены действующем законодательством, реально применяются на практике, но только лишь в стадии предварительного расследования». Имеется в виду, пояснил судья, что они действуют в досудебном производстве, а также на стадии исполнения приговора, но не распространяются на судебные стадии с момента поступления дела в суд и до вступления в силу итогового судебного решения, т. е. на первые инстанции, подготовку дела к апелляции и апелляционное производство.