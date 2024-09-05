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В Кремле заявили о росте числа желающих заключить контракт с Минобороны

Ведомости

Число желающих заключить контракт с Минобороны РФ для участия в спецоперации на Украине растет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает ТАСС.

«Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты», – сказал он.

Представитель Кремля отметил, что в России принимают экономические меры, которые способствуют активизации этого процесса.

В июне президент РФ Владимир Путин сообщил, что в зоне спецоперации находятся почти 700 000 военнослужащих. 11 июля в Минобороны РФ отметили, что с начала года контракт заключили порядка 190 000 россиян. По данным ведомства, средний темп набора в сутки стабилен и составляет около 1000 человек.

В конце июля Путин подписал указ о единовременной выплате по 400 000 руб. военным, которые с 1 августа и до конца 2024 г. подпишут контракт для прохождения службы в зоне спецоперации. До этого контрактникам полагалась федеральная выплата в размере 195 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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