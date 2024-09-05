В Кремле заявили о росте числа желающих заключить контракт с Минобороны

В июне президент РФ Владимир Путин сообщил, что в зоне спецоперации находятся почти 700 000 военнослужащих. 11 июля в Минобороны РФ отметили, что с начала года контракт заключили порядка 190 000 россиян. По данным ведомства, средний темп набора в сутки стабилен и составляет около 1000 человек.