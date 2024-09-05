В Кремле заявили о росте числа желающих заключить контракт с Минобороны
«Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты», – сказал он.
Представитель Кремля отметил, что в России принимают экономические меры, которые способствуют активизации этого процесса.
В июне президент РФ Владимир Путин сообщил, что в зоне спецоперации находятся почти 700 000 военнослужащих. 11 июля в Минобороны РФ отметили, что с начала года контракт заключили порядка 190 000 россиян. По данным ведомства, средний темп набора в сутки стабилен и составляет около 1000 человек.
В конце июля Путин подписал указ о единовременной выплате по 400 000 руб. военным, которые с 1 августа и до конца 2024 г. подпишут контракт для прохождения службы в зоне спецоперации. До этого контрактникам полагалась федеральная выплата в размере 195 000 руб.