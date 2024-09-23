Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Минздрав Ливана: около 300 человек пострадали при ударах со стороны Израиля

Ведомости

В Ливане около 300 человек получили ранения, 50 человек погибли при ударах со стороны Израиля. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на местный минздрав.

В ведомстве заявили, что среди погибших – женщины, дети и медработники. Раненые есть в Кфар-Хатте, Баблии, Кавтарийе аль-Сайяде и аль-Гассании. По всему Ливану в районах, которые пострадали от израильских ударов, на два дня закрываются школы.

Израиль атакует Ливан с утра 23 сентября, первые сообщения появились около 6:30 мск. По последним данным, армия обороны страны ударила по 300 объектам шиитского движения «Хезболла». Министр обороны Израиля Йоав Галант до этого сообщил, что вооруженные силы увеличивают глубину атак по Ливану.

Обстановка на Ближнем Востоке приобрела новый виток напряженности после массовых взрывов электронных устройств в Ливане 17 и 18 сентября. В общей сложности погибли не менее 37 человек, еще несколько тысяч граждан были ранены. Ливанская группировка «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль.

В Кремле опасаются эскалации конфликта между Израилем и «Хезболлой», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ситуация на Ближнем Востоке стремительно деградирует каждый день и является предметом для крайней озабоченности.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных