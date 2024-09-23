Минздрав Ливана: около 300 человек пострадали при ударах со стороны Израиля

Обстановка на Ближнем Востоке приобрела новый виток напряженности после массовых взрывов электронных устройств в Ливане 17 и 18 сентября. В общей сложности погибли не менее 37 человек, еще несколько тысяч граждан были ранены. Ливанская группировка «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль.