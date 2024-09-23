Минздрав Ливана: около 300 человек пострадали при ударах со стороны Израиля
В Ливане около 300 человек получили ранения, 50 человек погибли при ударах со стороны Израиля. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на местный минздрав.
В ведомстве заявили, что среди погибших – женщины, дети и медработники. Раненые есть в Кфар-Хатте, Баблии, Кавтарийе аль-Сайяде и аль-Гассании. По всему Ливану в районах, которые пострадали от израильских ударов, на два дня закрываются школы.
Израиль атакует Ливан с утра 23 сентября, первые сообщения появились около 6:30 мск. По последним данным, армия обороны страны ударила по 300 объектам шиитского движения «Хезболла». Министр обороны Израиля Йоав Галант до этого сообщил, что вооруженные силы увеличивают глубину атак по Ливану.
Обстановка на Ближнем Востоке приобрела новый виток напряженности после массовых взрывов электронных устройств в Ливане 17 и 18 сентября. В общей сложности погибли не менее 37 человек, еще несколько тысяч граждан были ранены. Ливанская группировка «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль.
В Кремле опасаются эскалации конфликта между Израилем и «Хезболлой», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ситуация на Ближнем Востоке стремительно деградирует каждый день и является предметом для крайней озабоченности.