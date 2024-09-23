В Кремле назвали ситуацию на Ближнем Востоке предметом для крайней озабоченности
Ситуация на Ближнем Востоке является предметом для крайней озабоченности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга.
«Ситуация деградирует каждый день, стремительно деградирует. Напряженность растет, непредсказуемость растет. Это предмет для нашей крайней озабоченности», – сказал он, отметив, что в Кремле опасаются эскалации конфликта между Израилем и шиитским движением «Хезболла».
Обстановка на Ближнем Востоке приобрела новый виток напряженности после массовых взрывов электронных устройств в Ливане 17 и 18 сентября. В общей сложности погибли не менее 37 человек, еще несколько тысяч граждан были ранены. Ливанская группировка «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль.
Минобороны Израиля заявило о начале «новой фазы» войны и переброске сил на север страны, а генштаб утвердил план по обороне на этом направлении. С того момента армия обороны Израиля совершила уже несколько атак на военные объекты и пусковые установки в Ливане. Утром 23 сентября ЦАХАЛ сообщил об атаке более 150 объектов «Хезболлы». Позже в тот же день министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что вооруженные силы увеличивают глубину атак по Ливану.