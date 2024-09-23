В Кремле назвали ситуацию на Ближнем Востоке предметом для крайней озабоченности

Минобороны Израиля заявило о начале «новой фазы» войны и переброске сил на север страны, а генштаб утвердил план по обороне на этом направлении. С того момента армия обороны Израиля совершила уже несколько атак на военные объекты и пусковые установки в Ливане. Утром 23 сентября ЦАХАЛ сообщил об атаке более 150 объектов «Хезболлы». Позже в тот же день министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что вооруженные силы увеличивают глубину атак по Ливану.