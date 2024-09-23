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В Кремле назвали ситуацию на Ближнем Востоке предметом для крайней озабоченности

Ведомости

Ситуация на Ближнем Востоке является предметом для крайней озабоченности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга.

«Ситуация деградирует каждый день, стремительно деградирует. Напряженность растет, непредсказуемость растет. Это предмет для нашей крайней озабоченности», – сказал он, отметив, что в Кремле опасаются эскалации конфликта между Израилем и шиитским движением «Хезболла».

Обстановка на Ближнем Востоке приобрела новый виток напряженности после массовых взрывов электронных устройств в Ливане 17 и 18 сентября. В общей сложности погибли не менее 37 человек, еще несколько тысяч граждан были ранены. Ливанская группировка «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль.

Минобороны Израиля заявило о начале «новой фазы» войны и переброске сил на север страны, а генштаб утвердил план по обороне на этом направлении. С того момента армия обороны Израиля совершила уже несколько атак на военные объекты и пусковые установки в Ливане. Утром 23 сентября ЦАХАЛ сообщил об атаке более 150 объектов «Хезболлы». Позже в тот же день министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что вооруженные силы увеличивают глубину атак по Ливану.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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