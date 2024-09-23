Минобороны Израиля заявило об увеличении глубины атак по Ливану

«Мы углубляем наши атаки в Ливане, операция будет продолжаться до тех пор, пока мы не достигнем нашей цели – безопасного возвращения жителей севера в свои дома», – сказал Галант. Он отметил, что успех армии обороны Израиля будет зависеть от устойчивости тыла. Глава военного ведомства призвал граждан Израиля проявить самообладание, дисциплину и полную готовность подчиняться указаниям командования.