Минобороны Израиля заявило об увеличении глубины атак по Ливану
Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что вооруженные силы увеличивают глубину атак по Ливану. Соответствующее заявление он сделал на заседании по оценке готовности тыла, передает издание The Times of Israel.
«Мы углубляем наши атаки в Ливане, операция будет продолжаться до тех пор, пока мы не достигнем нашей цели – безопасного возвращения жителей севера в свои дома», – сказал Галант. Он отметил, что успех армии обороны Израиля будет зависеть от устойчивости тыла. Глава военного ведомства призвал граждан Израиля проявить самообладание, дисциплину и полную готовность подчиняться указаниям командования.
17 и 18 сентября в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи и другая электроника. В общей сложности погибли не менее 37 человек, еще несколько тысяч граждан были ранены. Ливанская группировка «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль.
18 сентября Галант заявил о начале «новой фазы» войны, а глава генштаба генерал-майор Герци Халеви утвердил план по обороне на северном направлении. С того момента армия обороны Израиля совершила уже несколько атак на военные объекты и пусковые установки в Ливане. Утром 23 сентября ЦАХАЛ сообщил об атаке более 150 объектов «Хезболлы». Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари призвал жителей Ливана покинуть места, где шиитское движение «прячет оружие».