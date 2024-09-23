Fox News: Байден растерялся на пресс-конференции с премьером Индии

Неловкие ситуации, в которые неоднократно попадал Байден, стали предметом споров в американском обществе о состоянии здоровья президента США. В феврале 2024 г. он перепутал покойного экс-президента Франции Франсуа Миттерана с действующим главой государства Эммануэлем Макроном, бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля, умершего в 2017 г., с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель, а президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. В июне президент США в очередной раз перепутал Украину с Ираком, когда говорил о промедлении с выделением военной помощи Киеву.