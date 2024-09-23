Fox News: Байден растерялся на пресс-конференции с премьером Индии
Президент США Джо Байден растерялся и упустил нить событий на пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщает Fox News.
Байден должен был представить Моди, но вместо этого подумал, что ему должны задавать вопросы журналисты. «Кто следующий?» – крикнул президент США, после чего на несколько секунд повисла тишина.
Инициативу перехватил ведущий мероприятия. Он представил Моди, который затем пожал руку Байдену.
Неловкие ситуации, в которые неоднократно попадал Байден, стали предметом споров в американском обществе о состоянии здоровья президента США. В феврале 2024 г. он перепутал покойного экс-президента Франции Франсуа Миттерана с действующим главой государства Эммануэлем Макроном, бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля, умершего в 2017 г., с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель, а президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. В июне президент США в очередной раз перепутал Украину с Ираком, когда говорил о промедлении с выделением военной помощи Киеву.
В Белом доме при этом настаивают, что Байден здоров и ему не требуется оценка умственных способностей. Лечащий врач американского лидера в февральском отчете назвал его «активным, крепким 81-летним мужчиной», который в состоянии исполнять обязанности президента. Сам Байден также подчеркивал, что с его памятью все в порядке.