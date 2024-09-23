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Fox News: Байден растерялся на пресс-конференции с премьером Индии

Ведомости

Президент США Джо Байден растерялся и упустил нить событий на пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщает Fox News.

Байден должен был представить Моди, но вместо этого подумал, что ему должны задавать вопросы журналисты. «Кто следующий?» – крикнул президент США, после чего на несколько секунд повисла тишина.

Инициативу перехватил ведущий мероприятия. Он представил Моди, который затем пожал руку Байдену.

Неловкие ситуации, в которые неоднократно попадал Байден, стали предметом споров в американском обществе о состоянии здоровья президента США. В феврале 2024 г. он перепутал покойного экс-президента Франции Франсуа Миттерана с действующим главой государства Эммануэлем Макроном, бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля, умершего в 2017 г., с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель, а президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. В июне президент США в очередной раз перепутал Украину с Ираком, когда говорил о промедлении с выделением военной помощи Киеву.

В Белом доме при этом настаивают, что Байден здоров и ему не требуется оценка умственных способностей. Лечащий врач американского лидера в февральском отчете назвал его «активным, крепким 81-летним мужчиной», который в состоянии исполнять обязанности президента. Сам Байден также подчеркивал, что с его памятью все в порядке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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