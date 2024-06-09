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Байден снова перепутал Украину с Ираком

Ведомости

Президент США Джо Байден в очередной раз перепутал Украину с Ираком, когда говорил о промедлении с выделением военной помощи Киеву во время общения с журналистами в рамках официального визита во Францию.

Отвечая на один из вопросов представителей прессы, американский президент сказал, что США несколько месяцев тянули с выделением новой военной помощи, поскольку соответствующее решение блокировал конгресс, но вместо Украины он назвал Ирак.

«...нам столько месяцев пришлось ждать, чтобы выделить деньги Ираку... Я имею в виду, это попросту не то, кем мы являемся. Это не то, чем является Америка», – сказал Байден (цитата по ТАСС).

В прошлый раз Байден перепутал Украину с Ираком в июне 2023 г., когда журналисты спросили его про украинский конфликт. Тогда он сказал, что Россия якобы «проигрывает войну в Ираке».

Постоянные ошибки во время публичных выступлений со стороны Байдена стали причиной начала споров о его состоянии здоровья, особенно часто тезис о недееспособности американского президента выдвигают его противники из республиканской партии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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