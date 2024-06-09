Байден снова перепутал Украину с Ираком
Президент США Джо Байден в очередной раз перепутал Украину с Ираком, когда говорил о промедлении с выделением военной помощи Киеву во время общения с журналистами в рамках официального визита во Францию.
Отвечая на один из вопросов представителей прессы, американский президент сказал, что США несколько месяцев тянули с выделением новой военной помощи, поскольку соответствующее решение блокировал конгресс, но вместо Украины он назвал Ирак.
«...нам столько месяцев пришлось ждать, чтобы выделить деньги Ираку... Я имею в виду, это попросту не то, кем мы являемся. Это не то, чем является Америка», – сказал Байден (цитата по ТАСС).
В прошлый раз Байден перепутал Украину с Ираком в июне 2023 г., когда журналисты спросили его про украинский конфликт. Тогда он сказал, что Россия якобы «проигрывает войну в Ираке».
Постоянные ошибки во время публичных выступлений со стороны Байдена стали причиной начала споров о его состоянии здоровья, особенно часто тезис о недееспособности американского президента выдвигают его противники из республиканской партии.