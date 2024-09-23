МИД предупредил о риске для морской среды от украинских атак на Крымский мост
Атаки украинских сил на Крымский мост и другие военные действия в регионе могут нанести существенный ущерб морской среде. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин на слушаниях в международном арбитраже.
«Обвиняя Россию в несоблюдении своих экологических обязательств по Конвенции ООН по морскому праву, Украина сама печально известна своим пренебрежительным отношением к экологии», – подчеркнул дипломат (цитата по ТАСС).
Кузьмин напомнил о нападении на судно, перевозящее топливо, которое создало риск его разлива в море.
22 августа ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ». В результате атаки паром затонул. Глава Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков сообщал, что на нем находилось 30 цистерн с топливом.
Крымский мост был атакован дважды. Утром 8 октября 2022 г. на автомобильной части моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Из-за взрыва обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь топливных цистерн грузового поезда, пять человек погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Вторая атака на Крымский мост произошла 17 июля 2023 г. с участием надводных беспилотников. Тогда погибла семейная пара, их дочь пострадала. СК РФ возбудил дело о теракте.