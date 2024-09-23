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МИД предупредил о риске для морской среды от украинских атак на Крымский мост

Ведомости

Атаки украинских сил на Крымский мост и другие военные действия в регионе могут нанести существенный ущерб морской среде. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин на слушаниях в международном арбитраже.

«Обвиняя Россию в несоблюдении своих экологических обязательств по Конвенции ООН по морскому праву, Украина сама печально известна своим пренебрежительным отношением к экологии», – подчеркнул дипломат (цитата по ТАСС).

Кузьмин напомнил о нападении на судно, перевозящее топливо, которое создало риск его разлива в море.

22 августа ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ». В результате атаки паром затонул. Глава Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков сообщал, что на нем находилось 30 цистерн с топливом.

Крымский мост был атакован дважды. Утром 8 октября 2022 г. на автомобильной части моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Из-за взрыва обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь топливных цистерн грузового поезда, пять человек погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Вторая атака на Крымский мост произошла 17 июля 2023 г. с участием надводных беспилотников. Тогда погибла семейная пара, их дочь пострадала. СК РФ возбудил дело о теракте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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