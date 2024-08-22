Паром в порту «Кавказ» затонул после атаки со стороны ВСУ
Паром в порту «Кавказ», который атаковали вооруженные силы Украины (ВСУ), затонул. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
«Очагов возгорания на территории самого порта нет», – уточняется в сообщении.
До этого глава Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков сообщил, что на пароме находилось 30 цистерн с топливом. Количество членов экипажа, погибших и пострадавших, уточняется, добавил он.
22 августа ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ». Этот порт – крупный транспортный узел Кубани с грузовым и паромным терминалом. Он связывает между собой Краснодарский край и Крымский полуостров.