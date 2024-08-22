ВСУ атаковали паром с топливными цистернами в порту «Кавказ»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ». Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
«Очередную попытку теракта на территории Краснодарского края совершил киевский режим – атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ», – говорится в сообщении.
На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о площади пожара и пострадавших в результате атаки уточняется.
23 июля после атаки украинского беспилотника на паром в порту «Кавказ» пострадали пятеро человек, один из них погиб. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным и близким пострадавших.
30 мая глава минтранспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что при отражении атаки ВСУ в Керчи из-за обломков сбитых ракет были повреждены два парома. Пострадавших нет.