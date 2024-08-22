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ВСУ атаковали паром с топливными цистернами в порту «Кавказ»

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ». Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«Очередную попытку теракта на территории Краснодарского края совершил киевский режим – атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о площади пожара и пострадавших в результате атаки уточняется.

23 июля после атаки украинского беспилотника на паром в порту «Кавказ» пострадали пятеро человек, один из них погиб. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным и близким пострадавших.

30 мая глава минтранспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что при отражении атаки ВСУ в Керчи из-за обломков сбитых ракет были повреждены два парома. Пострадавших нет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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