МИД Ирана: Израиль расширяет конфликт для выхода «из тупика» в Газе

По последним данным от Армии обороны Израиля, всего ЦАХАЛ атаковала около 800 объектов «Хезболлы» с помощью десятка истребителей. В израильской армии утверждают, что удары производились по зданиям, где «Хезболла» укрывала ракеты, пусковые установки, беспилотники и другое оружие. На севере Израиля во второй половине дня неоднократно срабатывала тревога. Согласно данным ЦАХАЛ, со стороны Ливана было запущено по меньшей мере 25 ракет. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на официальное заявление «Хезболлы» сообщает, что шиитское движение нанесло удары по двум израильским базам.