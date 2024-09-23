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МИД Ирана: Израиль расширяет конфликт для выхода «из тупика» в Газе

Ведомости

Израиль расширяет конфликт для того, чтобы выйти «из тупика» в секторе Газа. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу Press TV, комментируя атаки по территории Ливана.

«Они полагают, что, расширив поле битвы, смогут выйти из тупика, с которым они столкнулись в Газе. Мы всецело предупреждены и не попадемся в их ловушку», – сказал глава иранского МИДа. По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не достигла своей цели уничтожить палестинское движение «Хамас».

Обстрелы со стороны Израиля участились 19 сентября после массовых взрывов электронных устройств по всему Ливану. Минобороны Израиля сообщило о начале «нового этапа» войны на северном направлении. 20 сентября ЦАХАЛ атаковала Бейрут, в результате чего погибли по меньшей мере 45 человек. В ответ шиитское движение «Хезболла» атаковало территорию Израиля. По данным ЦАХАЛ, большинство ливанских ракет были перехвачены в районах Хайфы и Назарета.

Очередной обстрел со стороны Израиля начался рано утром 23 сентября. Министр обороны Израиля Йоав Галант в тот же день сообщил, что вооруженные силы увеличивают глубину атак. В результате израильских атак погибли 274 человек, ранены 1024, сообщили в минздраве Ливана.

По последним данным от Армии обороны Израиля, всего ЦАХАЛ атаковала около 800 объектов «Хезболлы» с помощью десятка истребителей. В израильской армии утверждают, что удары производились по зданиям, где «Хезболла» укрывала ракеты, пусковые установки, беспилотники и другое оружие. На севере Израиля во второй половине дня неоднократно срабатывала тревога. Согласно данным ЦАХАЛ, со стороны Ливана было запущено по меньшей мере 25 ракет. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на официальное заявление «Хезболлы» сообщает, что шиитское движение нанесло удары по двум израильским базам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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