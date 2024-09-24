Суд в Аргентине постановил объявить Мадуро в розыск
Суд Буэнос-Айреса постановил объявить президента Венесуэлы Николаса Мадуро в международный розыск в рамках расследования нарушений прав человека. Об этом сообщает La Nation со ссылкой на текст постановления.
В материалах утверждается, что в Венесуэле есть «система репрессий, насильственных исчезновений людей, пыток, убийств и преследований части гражданского населения», которая якобы действует с 2014 г. Жалобу в суд подала неправительственная организация «Аргентинский форум по защите демократии». Она обвиняет Мадуро в нарушении прав человека с 2014 г. и утверждает, что ситуация в Венесуэле «усугубилась» после состоявшихся в июле президентских выборов.
Ознакомившись с заявлениями потерпевших и международными отчетами о нарушениях прав человека, судьи пришли к выводу, что собранных доказательств достаточно, чтобы вызвать Мадуро для дачи следственных показаний, а также для того, чтобы объявить его в международный розыск с целью экстрадиции в Аргентину. Помимо венесуэльского президента по делу проходят еще около 30 фигурантов.
В начале сентября Аргентина попросила Международный уголовный суд (МУС) выдать ордер на арест Мадуро и других представителей власти этой страны. Аргентинские дипломаты указали на ухудшение ситуации в Венесуэле после прихода к власти Мадуро, а его действия «могут считаться преступлениями против человечности».
Еще в сентябре 2018 г. Аргентина, Канада, Колумбия, Парагвай, Перу и Чили обратились в МУС с требованием начать расследование возможных преступлений властей против человечности в Венесуэле. В 2021-м Буэнос-Айрес отозвал свою подпись, но в июле 2024 г. вновь присоединился к поданной в 2018 г. жалобе.
Выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на них победил Мадуро с результатом в 51%. Его главный оппонент, кандидат от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалес, набрал 43% голосов. Не согласившаяся с итогами выборов оппозиция организовала альтернативный подсчет голосов, согласно которому победил Гонсалес. 23 августа Верховный суд Венесуэлы утвердил Мадуро избранным президентом Венесуэлы. В США и Евросоюзе отказались признавать результаты выборов в Венесуэле.