Суд в Аргентине постановил объявить Мадуро в розыск

В материалах утверждается, что в Венесуэле есть «система репрессий, насильственных исчезновений людей, пыток, убийств и преследований части гражданского населения», которая якобы действует с 2014 г. Жалобу в суд подала неправительственная организация «Аргентинский форум по защите демократии». Она обвиняет Мадуро в нарушении прав человека с 2014 г. и утверждает, что ситуация в Венесуэле «усугубилась» после состоявшихся в июле президентских выборов.